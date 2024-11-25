Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2024 Pazartesi altın fiyatları…
25 Kasım 2024 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 25 Kasım 2024 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 25 Kasım 2024 Pazartesi...
Gram altın: 2 bin 963 TL
Çeyrek altın: 5 bin 99 TL
Cumhuriyet Altını: 20 bin 301 TL
Ons altın: 2 bin 675 dolar
Yarım altın: 10 bin 197 TL
Gremse altın: 51 bin 463 TL
Tam altın: 20 bin 522 TL
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