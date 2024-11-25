Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2024 Pazartesi altın fiyatları…

25 Kasım 2024 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 25 Kasım 2024 Pazartesi altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2024 Pazartesi, 09:36
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 25 Kasım 2024 Pazartesi...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 963 TL

Çeyrek altın: 5 bin 99 TL

Cumhuriyet Altını: 20 bin 301 TL

Ons altın: 2 bin 675 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 197 TL

Gremse altın: 51 bin 463 TL

Tam altın: 20 bin 522 TL

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