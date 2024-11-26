Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2024 Salı altın fiyatları…
26 Kasım 2024 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 26 Kasım 2024 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 26 Kasım 2024 Salı...
Gram altın: 2 bin 926 TL
Çeyrek altın: 5 bin 45 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 59 TL
Ons altın: 2 bin 630 TL
Yarım altın: 10 bin 91 TL
Gremse altın: 50 bin 630 TL
Tam altın: 20 bin 190 TL
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