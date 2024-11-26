Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2024 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2024 Salı altın fiyatları…

26 Kasım 2024 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 26 Kasım 2024 Salı altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2024 Salı, 09:37
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2024 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 26 Kasım 2024 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2024 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 926 TL

Çeyrek altın: 5 bin 45 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 59 TL

Ons altın: 2 bin 630 TL

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2024 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 91 TL

Gremse altın: 50 bin 630 TL

Tam altın: 20 bin 190 TL

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