20.12.2025 19:07:00
CANLI YAYIN: Beşiktaş - Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 17. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Cihan Aydın'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturuyor.

11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.

Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Augusto, Rak-Sakyi, Ali Sowe.

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Çaykur Rizespor

23' Orkun, ceza sahasına koşu yapan Cerny'i gördü. Attığı pas doğrudan kaleciye gitti.

21' Beşiktaş Abraham ile gole çok yaklaştı. Abraham kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Erdem'i geçemedi.

17' Çaykur Rizespor'da Olawoyin savunma arkasını denedi ancak top direkt olarak auta gitti.

11' Qazim Laci, ceza sahası dışından kaleyi denedi. Top az farkla yandan auta gitti.

9' Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz sarı kart gördü.

6' Beşiktaş, Rashica ile topu getirdi. Sağ kanattan gelen ortada Cerny topa vurdu, top üst ağlarda kaldı.

5' Beşiktaş, sağ taraftan bir köşe vuruşu kullandı. Djalo gelişine vurdu, top taca gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

İlgili Konular: #beşiktaş #çaykur rizespor #Trendyol Süper Lig

