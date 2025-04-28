Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…
28 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 28 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 28 Nisan 2025 Pazartesi...
Gram altın: 4 bin 72 TL
Çeyrek altın: 6 bin 777 TL
Cumhuriyet altını: 27 bin 3 TL
Ons altın: 3 bin 293 dolar
Yarım altın: 13 bin 553 TL
Tam altın: 27 bin 132 TL
Gremse altın: 68 bin 40 TL
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