Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

28 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 28 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Haber Merkezi
28 Nisan 2025 Pazartesi, 09:30
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 28 Nisan 2025 Pazartesi...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 4 bin 72 TL

Çeyrek altın: 6 bin 777 TL

Cumhuriyet altını: 27 bin 3 TL

Ons altın: 3 bin 293 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 13 bin 553 TL

Tam altın: 27 bin 132 TL

Gremse altın: 68 bin 40 TL

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