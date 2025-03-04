Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ

Goldman Sachs analistleri geçen ay, gümrük vergisi endişeleri de dahil olmak üzere artan politika belirsizliğinin, altın fiyatlarını yıl sonuna kadar ons başına 3 bin 300 dolara kadar çıkarabileceğini söyledi.