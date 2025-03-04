Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

4 Mart 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları...

Haber Merkezi
04 Mart 2025 Salı, 09:26
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 4 Mart 2025 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

ALTINDA TRUMP ETKİSİ

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarına gümrük vergileri uygulayacağını teyit etmesinin ardından yükselişe geçti. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Altın, 24 Şubat'ta ons başına 2 bin 950 doların biraz üzerindeki rekor seviyeye ulaştıktan sonra, Şubat ayının sonunda 2025'in ilk haftalık düşüşünü yaşadı bunun başlıca nedeni kâr satışlarıydı.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ

Goldman Sachs analistleri geçen ay, gümrük vergisi endişeleri de dahil olmak üzere artan politika belirsizliğinin, altın fiyatlarını yıl sonuna kadar ons başına 3 bin 300 dolara kadar çıkarabileceğini söyledi.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

İsviçre merkezli UBS, gümüş fiyatı tahminini yükseltti, altın için tahminini korudu.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

UBS yayınladığı bir notta, bankanın devam eden altın rallisinde bir konsolidasyon ve küresel sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma beklemesi nedeniyle gümüşün 12 ay içinde ons başına 38 dolara ulaşacağını tahmin ettiğini belirtti.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 384 TL

Çeyrek altın: 5 bin 626 TL

Cumhuriyet altını: 22 bin 410 TL

Ons altın: 2 bin 887 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 251 TL

Tam altın: 22 bin 229 TL

Gremse altın: 55 bin 731 TL

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