Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları…
4 Mart 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 4 Mart 2025 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 4 Mart 2025 Salı...
ALTINDA TRUMP ETKİSİ
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarına gümrük vergileri uygulayacağını teyit etmesinin ardından yükselişe geçti.
Altın, 24 Şubat'ta ons başına 2 bin 950 doların biraz üzerindeki rekor seviyeye ulaştıktan sonra, Şubat ayının sonunda 2025'in ilk haftalık düşüşünü yaşadı bunun başlıca nedeni kâr satışlarıydı.
BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ
Goldman Sachs analistleri geçen ay, gümrük vergisi endişeleri de dahil olmak üzere artan politika belirsizliğinin, altın fiyatlarını yıl sonuna kadar ons başına 3 bin 300 dolara kadar çıkarabileceğini söyledi.
İsviçre merkezli UBS, gümüş fiyatı tahminini yükseltti, altın için tahminini korudu.
UBS yayınladığı bir notta, bankanın devam eden altın rallisinde bir konsolidasyon ve küresel sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma beklemesi nedeniyle gümüşün 12 ay içinde ons başına 38 dolara ulaşacağını tahmin ettiğini belirtti.
Gram altın: 3 bin 384 TL
Çeyrek altın: 5 bin 626 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 410 TL
Ons altın: 2 bin 887 dolar
Yarım altın: 11 bin 251 TL
Tam altın: 22 bin 229 TL
Gremse altın: 55 bin 731 TL
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