Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 3 Mart 2025 Pazartesi kilogram altın fiyatı...

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 3 Mart 2025 Pazartesi kilogram altın fiyatı...
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AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 17:52

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 401 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 382 bin lira, en yüksek 3 milyon 403 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 3 milyon 401 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 392 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 566 milyon 473 bin 142,14 lira, işlem miktarı ise 167,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde de toplam işlem hacmi 566 milyon 473 bin 142,14 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Nil Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


Etiketler: #Altın piyasası #Altın borsası #altın #kmktp

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