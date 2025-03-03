'Oruçluyum' dedi: Kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştı

Yayınlanma: 03.03.2025 - 21:11

Güncelleme: 03.03.2025 - 21:11

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında yaşandı.

Sabah saatlerinde kuyumcuya gelen bir kişi yanında bulunan altın bilezikleri bozdurmak istedi. Kuyumcu çalışanları, kendilerine yaklaşık iki hafta önce de sahte altın satmaya çalışılması nedeniyle bilezikleri incelemeye başladı. İnceleme sonrasında altınların sahte olduğu anlaşılınca şüpheli altını alarak kuyumcudan kaçmaya çalıştı.

İş yeri sahibi ile çalışanlar, şüphelinin dükkandan çıkmasını engelledi. Çalışanlar ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli, bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

"ORUÇLUYUM, ŞEKERİM VAR" DEMİŞ

İş yeri çalışanı Tayfur Sabırlı, "Daha gelmeden önce dükkanımızı telefon ile aradı, aradıktan sonra fiyat pazarlığı yaptı. 'Tamam yakınım geliyorum' dedi. 5 dakika sonra geldi. Biz baktık altınlara, iki hafta önde böyle bir olay başımıza gelmişti. Baktım zaten benzer altınlar hemen çağırdık arkadaşlarımızı, ustalarımızı yönlendirdik. Bakalım diye. Bilezikler zaten belli ediyordu kendisini. Beklettik 'Ustamız gelsin bir baksın' dedik. O sırada panik yapmaya başladı. 'Oruçluyum, şekerim var benim, su getirin' diyerek paniklemeye başladı, bizden daha yüksek sesle konuşmaya başladı. Müdürlerimiz geldi, onlarda tutmaya başladılar onu. Tutmamıza rağmen kaçmaya çalışıyordu 'verin benim bileziğimi kuyumcu kente götüreceğim orada bozdururum' gibi bir şeyler uydurdu ama biz bırakmadık. Suçlu yani sonuçta suçluyu bırakmakta olmaz. Tutabildiğimiz kadar tuttuk, sonra polis ekiplerini çağırdık. Sonra gözaltına aldılar. Savcılıkta sağ olsun bırakmış" şeklinde konuştu.