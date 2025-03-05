Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2025 Salı altın fiyatları…
5 Mart 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 5 Mart 2025 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 5 Mart 2025 Salı...
ABD tarafından devreye alınan ek gümrük vergileri, altın fiyatlarında geçen haftaki kâr satışlarının ardından bu hafta yukarı yönlü hareketliliği destekledi.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD ile anlaşmaya hazır olduklarını açıkladı. Bazı kaynaklar; Rusya-Ukrayna savaşını da bitirecek maden ve güvenlik anlaşmasının kısa sürede taraflar arasında imzalanabileceğini düşünüyor.
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
ABD’nin komşularına ve Çin’e uyguladığı ek tarifelerden destek bulan ons altın, dün en yüksek 2 bin 927 doları test etmişti. Rusya-Ukrayna barışı için umutların yeniden artmasıyla birlikte ons altında kâr satışları yaşandı. Küresel borsalarda ons fiyatı bugün 2 bin 905 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor
Gram altın: 3 bin 415 TL
Çeyrek altın: 5 bin 684 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 646 TL
Ons altın: 2 bin 911 dolar
Yarım altın: 11 bin 369 TL
Tam altın: 22 bin 694 TL
Gremse altın: 56 bin 906 TL
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