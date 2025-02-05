Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

TİCARET SAVAŞI ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yeni gümrük vergileri ve Çin'in misilleme tehditleri, piyasaları dalgalandırarak yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Bu gelişmeler sonucunda, ons altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 861 dolar seviyesine ulaşırken, iç piyasada da gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarında belirgin artışlar gözlemleniyor.