Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

5 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2025 Çarşamba, 09:29
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları, son dönemde rekor seviyelere ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu yükselişin başlıca nedenleri arasında, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi ve küresel ekonomik belirsizlikler bulunuyor. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

TİCARET SAVAŞI ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yeni gümrük vergileri ve Çin'in misilleme tehditleri, piyasaları dalgalandırarak yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Bu gelişmeler sonucunda, ons altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 861 dolar seviyesine ulaşırken, iç piyasada da gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarında belirgin artışlar gözlemleniyor.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 5 Şubat 2025 Çarşamba...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 298 TL

Çeyrek altın: 5 bin 419 TL

Cumhuriyet altını: 21 bin 588 TL

Ons altın: 2 bin 853 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 839 TL

Tam altın: 21 bin 389 TL

Gremse altın: 53 bin 636 TL

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