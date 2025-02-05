Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…
5 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları, son dönemde rekor seviyelere ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu yükselişin başlıca nedenleri arasında, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi ve küresel ekonomik belirsizlikler bulunuyor.
TİCARET SAVAŞI ETKİSİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yeni gümrük vergileri ve Çin'in misilleme tehditleri, piyasaları dalgalandırarak yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Bu gelişmeler sonucunda, ons altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 861 dolar seviyesine ulaşırken, iç piyasada da gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarında belirgin artışlar gözlemleniyor.
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 5 Şubat 2025 Çarşamba...
Gram altın: 3 bin 298 TL
Çeyrek altın: 5 bin 419 TL
Cumhuriyet altını: 21 bin 588 TL
Ons altın: 2 bin 853 dolar
Yarım altın: 10 bin 839 TL
Tam altın: 21 bin 389 TL
Gremse altın: 53 bin 636 TL
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