Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

4 Şubat 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 4 Şubat 2025 Salı altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2025 Salı, 09:29
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 4 Şubat 2025 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 266 TL

Çeyrek altın: 5 bin 352 TL

Cumhuriyet altını: 21 bin 321 TL

Ons altın: 2 bin 820 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 705 TL

Tam altın: 21 bin 207 TL

Gremse altın: 53 bin 181 TL

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