Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…
4 Şubat 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 4 Şubat 2025 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 4 Şubat 2025 Salı...
Gram altın: 3 bin 266 TL
Çeyrek altın: 5 bin 352 TL
Cumhuriyet altını: 21 bin 321 TL
Ons altın: 2 bin 820 dolar
Yarım altın: 10 bin 705 TL
Tam altın: 21 bin 207 TL
Gremse altın: 53 bin 181 TL
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