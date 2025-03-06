Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…
6 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 6 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 6 Mart 2025 Perşembe...
Gram altın: 3 bin 422 TL
Çeyrek altın: 5 bin 711 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 768 TL
Ons altın: 2 bin 919 dolar
Yarım altın: 11 bin 420 TL
Tam altın: 22 bin 638 TL
Gremse altın: 56 bin 769 TL
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