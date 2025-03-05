TCMB faiz kararı öncesi piyasalar hareketlendi: Euro, altın ve borsada son durum...

Yayınlanma: 05.03.2025 - 18:11

Güncelleme: 05.03.2025 - 18:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 6 Mart 2025 tarihinde yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Karar, saat 14.00'te duyurulacak. Bir önceki toplantıda, politika faizi 250 baz puan indirilen ve yüzde 45 seviyesine çekilen faiz oranı sonrasında, ekonomistlerin beklentileri yine 250 baz puanlık bir indirim yapılacağı yönünde. Bu durumda politika faizi yüzde 42,5 seviyesine gerilemiş olacak.

Ayrıca, yılsonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak ifade ediliyor. Faiz indiriminin, enflasyonla mücadele ve ekonomik büyümeyi destekleme çabalarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Piyasalar, TCMB'nin alacağı kararın döviz kurları, borsa ve diğer finansal göstergeler üzerindeki etkilerini yakından izliyor.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI PİYASADA OLASI ETKİLER

Faiz kararı sonrası piyasalarda şu olası etkiler bekleniyor:

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler yaşanabilir.

Altın fiyatlarında artış görülebilir.

Borsa İstanbul’da pozitif bir seyir izlenebilir.

Mevduat faizlerinde düşüş yaşanabilir.

Politika faizinde verilecek kararda 250 baz puanlık beklentilerin üzerinde yapılacak indirimin ise piyasda sert bir dalgalanmaya yol açabileceği endişeleri bulunuyor.

EURO 39 TL'Yİ AŞTI ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Faiz kararı öncesinde 38,70 seviyesinden güne başlayan Euro/TL tarihi zirvesi olan 39 TL'yi aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Öte yandan güne 3 bin 417 TL'den başlayan gram altın gün içinde yüzde 0,81 düşüşle 3 bin 389 TL'ye gerilese de saat 17.30 itibarıyla 3 bin 406 TL seviyesinde işlem görüyor.

BORSA FAİZ KARARI ÖNCESİNDE YÜKSELDİ

TCMB'nin faiz kararı öncesinde, Borsa İstanbul'un seyri dikkat çekiyor. 18 Şubat'ta 9.934 seviyesinde olan endeks, 21 Şubat’ta yüzde 3,7 düşüşle 9.558 seviyesine gerilemişti. Ancak 3 Mart'ta yüzde 4,8'lik bir yükselişle 10.026 seviyesine çıktı. Fakat bu seviyede tutunamayıp 4 Mart'ta yüzde 1,2 azalarak 9.898 seviyesine inmişti. Faiz kararından önceki gün ise borsa, 9.898 seviyesinden yüzde 2,7 yükselerek 10.167 seviyesine çıktı.

FAİZ İNDİREN MERKEZ BANKALARI

İngiltere Merkez Bankası (BoE)

Avustralya Merkez Bankası (RBA)

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ)

Güney Kore Merkez Bankası (BOK)

Çekya Merkez Bankası (CNB)

FAİZLERİ SABİT TUTAN MERKEZ BANKALARI