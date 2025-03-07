Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…
7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları haftanın son gününe yatay seyirle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 7 Mart 2025 Cuma...
ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR
Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarının yarattığı belirsizlik ortamında Fed üyelerinin martta faiz indirimi olmayacağı değerlendirmeleri, AMB'nin Nisan'da yeni bir faiz indirimi yapmayacağı beklentileri ons altının bugün yatay seyir izlemesinde etkili.
Ons altın şu sıralarda 2 bin 911 dolardan işlem görüyor.
Nirmal Bang Commodities'in araştırma müdürü Kunal Shah, “Piyasalar ticaret savaşıyla ilgili olarak ileride neler olabileceğine dair yeni tetikleyiciler bekliyor. Bu küçük kâr alımları uzun pozisyonlara yeniden girmek için iyi bir fırsat olacaktır” dedi.
Shah, devam eden ticari gerilimler enflasyon belirsizliği ve yavaşlayan bir ekonomiye işaret eden zayıf bir doların altın için yükseliş anlamına geldiğini de savundu.
ALTINDA DESTEK SEVİYESİ
Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 2 bin 894 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 2 bin 861 dolara doğru bir geri çekilme olabilir.
Yukarı hareketlerde ise ilk direnç 2 bin 927 dolarda görülüyor. Buranın geçilebilmesi halinde de yükseliş 2 bin 956 dolara doğru devam edebilir olarak belirtiliyor.
Gram altın: 3 bin 407 TL
Çeyrek altın: 5 bin 681 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 636 TL
Ons altın: 2 bin 911 dolar
Yarım altın: 11 bin 366 TL
Tam altın: 22 bin 592 TL
Gremse altın: 56 bin 600 TL
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