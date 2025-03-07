Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları...

Haber Merkezi
07 Mart 2025 Cuma, 09:29
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları haftanın son gününe yatay seyirle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 7 Mart 2025 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarının yarattığı belirsizlik ortamında Fed üyelerinin martta faiz indirimi olmayacağı değerlendirmeleri, AMB'nin Nisan'da yeni bir faiz indirimi yapmayacağı beklentileri ons altının bugün yatay seyir izlemesinde etkili.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Ons altın şu sıralarda 2 bin 911 dolardan işlem görüyor.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Nirmal Bang Commodities'in araştırma müdürü Kunal Shah, “Piyasalar ticaret savaşıyla ilgili olarak ileride neler olabileceğine dair yeni tetikleyiciler bekliyor. Bu küçük kâr alımları uzun pozisyonlara yeniden girmek için iyi bir fırsat olacaktır” dedi.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Shah, devam eden ticari gerilimler enflasyon belirsizliği ve yavaşlayan bir ekonomiye işaret eden zayıf bir doların altın için yükseliş anlamına geldiğini de savundu.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

ALTINDA DESTEK SEVİYESİ

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 2 bin 894 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 2 bin 861 dolara doğru bir geri çekilme olabilir. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Yukarı hareketlerde ise ilk direnç 2 bin 927 dolarda görülüyor. Buranın geçilebilmesi halinde de yükseliş 2 bin 956 dolara doğru devam edebilir olarak belirtiliyor.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 407 TL

Çeyrek altın: 5 bin 681 TL

Cumhuriyet altını: 22 bin 636 TL

Ons altın: 2 bin 911 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 366 TL

Tam altın: 22 bin 592 TL

Gremse altın: 56 bin 600 TL

altın gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını

En Çok Okunan Haberler