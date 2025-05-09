Altında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…
9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 9 Mayıs 2025 Cuma...
Gram altın: 4 bin 121 TL
Çeyrek altın: 6 bin 866 TL
Cumhuriyet altını: 27 bin 339 TL
Ons altın: 3 bin 313 dolar
Yarım altın: 13 bin 732 TL
Tam altın: 27 bin 458 TL
Gremse altın: 68 bin 856 TL
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