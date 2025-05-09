Altında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

Altında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları...

Haber Merkezi
09 Mayıs 2025 Cuma, 09:28
Altında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 9 Mayıs 2025 Cuma...

Altında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 4 bin 121 TL

Çeyrek altın: 6 bin 866 TL

Cumhuriyet altını: 27 bin 339 TL

Ons altın: 3 bin 313 dolar

Altında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 13 bin 732 TL

Tam altın: 27 bin 458 TL

Gremse altın: 68 bin 856 TL

En Çok Okunan Haberler