Tesla, elektrikli araç satışlarında ‘gizli lider’

Yayınlanma: 04.08.2023 - 13:41

Güncelleme: 04.08.2023 - 13:41

Ekonomim’den Aysel Yücel’in haberine göre, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerinde yılın ilk yedi ayında elektrikli araç satışlarında lider MG.

Bu dönemde MG, 1697 araç satarken, bu markayı 1466 adetle Renault izledi. Mayısta teslimatlara başlayan Togg ise aynı dönemde 1435 adet satışla üçüncü sırada yer aldı. ODMD verilerine göre, Togg C segmenti elektrikli araçlarda lider oldu.

Ama ODMD verilerinden bağımsız olarak değerlendirildiğinde, 2 binden fazla satışla Türkiye’de en fazla araba satan marka Tesla oldu.

Tesla, şirket kararları doğrultusunda hiçbir ülkede otomotiv derneklerine üye değil. Bu nedenle marka, ODMD’ye satış verilerini açıklamıyor. Tesla’nın satış verileri sadece global çeyrek sonuçlar halinde açıklanıyor.