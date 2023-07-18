Hyundai Santa Fe'nin ilk görselleri paylaşıldı

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, önceki nesle göre daha güçlü bir izlenim uyandıran yeni model, incelikle ayrıntılandırılmış bir dış tasarıma ve genişletilmiş bagaj kapağının açıklığından akan geniş ve çok yönlü bir iç mekana sahip bulunuyor.