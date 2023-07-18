Hyundai Santa Fe'nin ilk görselleri paylaşıldı
Ağustos ayında dünya prömiyerini yapılacak olan yeni Hyundai Santa Fe'nin ilk görselleri paylaşıldı.
Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, önceki nesle göre daha güçlü bir izlenim uyandıran yeni model, incelikle ayrıntılandırılmış bir dış tasarıma ve genişletilmiş bagaj kapağının açıklığından akan geniş ve çok yönlü bir iç mekana sahip bulunuyor.
Yeni Santa Fe'nin kutumsu şekli ve farklı silueti, uzun dingil mesafesi ve geniş bagaj kapağı alanından yararlanıyor. Aracın önü, yüksek motor kapağı ve H şeklindeki farları, cesur ve keskin çamurluklarla birleşiyor.
Yeni Santa Fe'nin iç mekanı, ferah ve yatay bir düzende hazırlandı.
Bu genişliğe uygun düz bagaj kapağı, geniş bir iç hacim yaratıyor.
Tamamen katlanabilir ikinci ve üçüncü sıradaki koltuklar da geniş iç alan sağlıyor.
Parlak renkli koltuklar ve tavan döşemesi, önceki nesle göre daha fazla ferahlık hissi yaratırken, yumuşak dokunuşlu ahşap desenli süslemeler ve narin işlemeli Nappa deri koltuklar da dikkat çekiyor.
Yeni SUV ayrıca, bir dizi sürdürülebilir malzeme içeriyor.
Süet tavan döşemesi, paspaslar, ikinci ve üçüncü sıra koltuk arkalıkları, geri dönüştürülmüş plastikten yapılırken hava yastığı ve kapı kaplaması da çevre dostu suni deriden yapılmış.
Hyundai Santa Fe’nin dünya prömiyeri ağustos ayında Hyundai'nin YouTube kanalında yapılacak.
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