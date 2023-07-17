MG'nin 435 beygirlik yeni modeli geliyor

Yeni Dinamik Viraj Kontrol Sistemi, ilk kez bir MG’de kullanıma sunuluyor.

Bu sistem, kilitli bir elektronik diferansiyele ve Akıllı Motor Kontrolü’ne sahip.

Sistem, dört tekerleğin her biri arasında tork yönlendirmesi yaparak, farklı sürüş koşullarında maksimum tutuş ve sürüş dengesi sağlamak için geliştirildi.

Yeniden ayarlanan yay ve amortisörler, daha sert viraj denge kolları ve daha keskin direksiyon olmak üzere yürüyen aksam kapsamlı bir şekilde güncellendi.

Süspansiyon sistemi de mevcut MG4 modellerine oranla yüzde 25 sertleştirildi.

MG’nin mühendislik ekibi, rejeneratif fren yazılımını da uygun koşullarda tek pedallı sürüşe izin verecek şekilde yeniden kalibre etti.

Artırılmış fren gücü sayesinde MG4 XPOWER, 100-0 km/s durma mesafesini 33,9 metrede gerçekleştiriyor.