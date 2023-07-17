MG'nin 435 beygirlik yeni modeli geliyor
Bugüne kadar üretilen en güçlü MG olan MG4 Electric XPOWER'ın Türkiye'ye geleceği tarih açıklandı.
İngiliz otomobil markalarından MG (Morris Garages), tamamen elektrikli hatchback modeli MG4’ün XPOWER isimli yüksek performanslı versiyonunu seri üretime alacağını açıkladı.
320 kW (435 HP) maksimum güç ve 600 Nm maksimum tork üreten çift elektrikli motoruyla bugüne kadar üretilen en güçlü seri üretim MG otomobili unvanını almaya hazırlanan yeni MG4 Electric XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor.
Bu değerlerle, pazardaki en güçlü yüksek performanslı hatchback modellerden biri konumuna gelmeye hazırlanan MG4 Electric XPOWER’ın performansı, tasarım güncellemeleriyle dikkat çekiyor.
Yeni model, alışılagelmiş yüksek performanslı hatchback modellere kıyasla daha mütevazı ancak yine de gösterişli görünüyor.
Zarif dış tasarım ve teknik geliştirmeler; “XPOWER” fren kaliperleri, çift renkli siyah tavan, yeni 18 inçlik alaşım jantlar ve cilalı süslemelere ek olarak özel ve MG tarihinde önemli bir yere sahip “Hunter Green” renk seçeneğini de içeriyor.
Yeni model, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Türkiye yollarına da çıkmaya hazırlanıyor.
Kompakt hatchback sınıfında kısa zamanda çok sayıda sipariş alan MG4 Electric, MG’nin yüksek performanslı otomobil pazarına merakla beklenen dönüşünü simgeliyor.
Geleneksel ve yüksek performanslı hatchback modellere çevre dostu ve sessiz bir sürüş alternatifi oluşturan MG4 Electric XPOWER, performans arayışı içinde olan müşterilere hitap ediyor.
GELMİŞ GEÇMİŞ EN GÜÇLÜ MG!
MG4’ün Modüler Ölçeklenebilir Platformu (MSP) üzerine inşa edilen MG4 Electric XPOWER, önde (150 kW) ve arkada (170 kW) elektromotorları aracılığıyla dört tekerleğe 320 kW-435 HP sistem gücü sağlayan tamamen yeni bir çift motorlu konfigürasyona sahip.
Güç-aktarma sistemi, yüksek performanslı hatchback modellere rakip bir performans sunuyor. Yeni kalkış kontrolü işlevi performansa önemli katkılar sağlıyor.
Bu sistemin etkisiyle yeni MG4 Electric XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.8 saniyede tamamlayabiliyor.
Yeni Dinamik Viraj Kontrol Sistemi, ilk kez bir MG’de kullanıma sunuluyor.
Bu sistem, kilitli bir elektronik diferansiyele ve Akıllı Motor Kontrolü’ne sahip.
Sistem, dört tekerleğin her biri arasında tork yönlendirmesi yaparak, farklı sürüş koşullarında maksimum tutuş ve sürüş dengesi sağlamak için geliştirildi.
Yeniden ayarlanan yay ve amortisörler, daha sert viraj denge kolları ve daha keskin direksiyon olmak üzere yürüyen aksam kapsamlı bir şekilde güncellendi.
Süspansiyon sistemi de mevcut MG4 modellerine oranla yüzde 25 sertleştirildi.
MG’nin mühendislik ekibi, rejeneratif fren yazılımını da uygun koşullarda tek pedallı sürüşe izin verecek şekilde yeniden kalibre etti.
Artırılmış fren gücü sayesinde MG4 XPOWER, 100-0 km/s durma mesafesini 33,9 metrede gerçekleştiriyor.
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