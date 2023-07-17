Vespa ve Disney’den işbirliği
Mickey Mouse Edition by Vespa ağustosta Türkiye’de satışa çıkıyor.
Motosiklet ve modanın ikonik markası İtalyan Vespa ve eğlence sektöründe dünyanın en büyük medya şirketlerinden Disney büyük bir işbirliğine imza attı.
İki ikonik marka, sınırlı sayıda üretilecek Disney Mickey Mouse Edition by Vespa isimli özel bir model ile Disney’in 100. yıldönümünü kutluyor.
Disney Mickey Mouse Edition by Vespa, kullanıcıların yeni yol arkadaşı olarak sahneye çıkıyor.
Disney Mickey Mouse Edition by Vespa, ağustos ayından itibaren Türkiye’de, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle satılmaya başlanacak.
İşbirliği kapsamında Vespa Primavera 50, 125 ve 150 cc motor seçenekleri, siyah, kırmızı, beyaz ve sarı renkleriyle tercih edilebiliyor.
Bu renkler, Walt Disney’in ünlü karakteri Mickey Mouse’u karakterize ediyor.
Sarı jantlar ve ön çamurluk, Mickey Mouse’un ayakkabılarını anımsatırken, siyah aynalar onun kusursuz yuvarlak kulaklarını simgeliyor.
Ana gövde siyah renkliyken, Mickey Mouse’un kırmızı şortu da ayak koyma yerleri ve ön göğüsteki ayrıntıda kullanılıyor.
Ayrıca, hem selede hem de ön granajda Mickey Mouse imzası dikkat çekiyor.
Disney Mickey Mouse Edition by Vespa, renklerle uyumlu bir kask ile de satın alınabiliyor.
Piaggio Group Strateji, Ürünler ve Yenilikler Yönetim Kurulu Direktörü Michele Colaninno, konu üzerine şöyle konuştu:
“Hayaller, en karmaşık zamanlarda bile geleceğe iyimser bakmamızı sağlıyor.
Vespa gibi ölümsüz bir ikonla birlikte Disney’in 100. yıldönümünü kutlaması çok anlamlı.
Vespa gibi Micky Mouse da her zaman yaratıcılık, hayal gücü, kaygısızlık ve eğlence ile övünen, anılan bir değer ve bir simge oldu.
O zaman olduğu gibi günümüzde de bu durum devam ediyor.
Vespa ve Disney arasındaki bu işbirliği, herkesin hayal gücünü özgürce ifade etmesine izin verirken, iki tarihi şirketin ortak kutlamasını temsil ediyor.”
Disney Tüketici Ürünleri, Oyunlar ve Yayıncılık EMEA Kıdemli Başkan Yardımcısı Claire Terry ise “Tıpkı Mickey Mouse gibi, Vespa da kültürel bir simge.
Eğlenceyle beraber macera duygusunu çağrıştırıyor ve birlikte harika bir kombinasyon oluşturarak ölümsüz hikâye anlatımımızı yansıtıyor.
100. yılımızda ikonik scooter’ın bu versiyonunu hayranlarımıza sunmaktan, Mickey’nin cazibesini ve kişiliğini, insanların gitmek istediği her yerde, beraberlerinde götürecek olmalarından inanılmaz heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
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