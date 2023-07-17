Vespa ve Disney’den işbirliği

Piaggio Group Strateji, Ürünler ve Yenilikler Yönetim Kurulu Direktörü Michele Colaninno, konu üzerine şöyle konuştu:

“Hayaller, en karmaşık zamanlarda bile geleceğe iyimser bakmamızı sağlıyor.

Vespa gibi ölümsüz bir ikonla birlikte Disney’in 100. yıldönümünü kutlaması çok anlamlı.

Vespa gibi Micky Mouse da her zaman yaratıcılık, hayal gücü, kaygısızlık ve eğlence ile övünen, anılan bir değer ve bir simge oldu.

O zaman olduğu gibi günümüzde de bu durum devam ediyor.

Vespa ve Disney arasındaki bu işbirliği, herkesin hayal gücünü özgürce ifade etmesine izin verirken, iki tarihi şirketin ortak kutlamasını temsil ediyor.”