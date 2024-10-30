İBB'den emeklilere pazar desteği: Başvurular bugün başladı!

İBB'den emeklilere pazar desteği: Başvurular bugün başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olarak sunduğu pazar desteği ödemeleri için başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlanıyor. Emekliler bu destekten yararlanmak için 8 Kasım'a kadar başvuruda bulunabilecek. 10 bin TL’lik destek başvurusu nasıl yapılır ve hangi şartlar gerekli?

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2024 Çarşamba, 12:59
İBB'den emeklilere pazar desteği: Başvurular bugün başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pazar desteği sosyal projesi aracılığıyla vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor. Başvurular tamamlandıktan sonra, destek ödemeleri emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

İBB'den emeklilere pazar desteği: Başvurular bugün başladı!

İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi olarak belirlenen toplam 10 bin emekli, yılda 10 bin TL destek alacak. Bu miktar emeklilerin hesaplarına iki eşit taksitte yatırılacak.

İBB'den emeklilere pazar desteği: Başvurular bugün başladı!

PAZAR DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pazar Desteği'nden yararlanmak isteyen emekliler İstanbul Senin Uygulaması, İBB Sosyal Yardım İnternet Sitesi veya Alo 153 Destek Hattı üzerinden başvuruda bulunabilirler.

İBB'den emeklilere pazar desteği: Başvurular bugün başladı!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da yaşayan, sosyal yardıma başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olarak belirlenen 10 bin emekliye pazar yardımı yapılacağı belirtildi.

İBB'den emeklilere pazar desteği: Başvurular bugün başladı!

Başvurunun kabulü için gereken şartlar şunlar:

- T.C. vatandaşı olmak

- 60 yaş ve üstü emekli olmak

- İstanbul’da ikamet etmek

- Başvuru sahibinin emekli olması

- Hanede yalnızca bir emekli maaşı dışında bir gelir olmaması

- Emekli maaşının 17 bin 2 TL’den düşük olması

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