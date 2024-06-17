İhtiyaç kredisi vade ve limitleri nedir? İşte 10 soruda merak edilenler...
Nakit ihtiyacı olanların aklına ilk gelen seçenek ihtiyaç kredileri oluyor. İhtiyaç kredilerinin faiz oranları ise kişinin gelirine, kredi notuna göre farklılık gösterebiliyor. İşte ihtiyaç kredisi hakkında bilinmesi gerekenler...
Evlilik, seyahat, eğitim veya giyim gibi bireysel amaçlı ihtiyacını karşılamak isteyen kişilerin nakit paraya ihtiyacı olabilir.
Yüklü miktarda paraya ihtiyaç duyan kişiler için özel ve kamu bankalarının ihtiyaç kredisi ürünleri vardır. Karşılaştırma sitesi encazip.com derlediğine göre işte ihtiyaç kredisi hakkında bilinmesi gerekenler...
1- İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredisi, tüketicilerin alışveriş, tatil, ev tadilatı gibi genel ihtiyaçları için kullandıkları ve çoğunlukla ipoteksiz olarak kullanılan bir kredi türüdür ve en çok tercih edilen finansman sağlama yöntemidir.
2- NASIL BAŞVURULUR?
İhtiyaç kredisine banka şubelerinden, bankaların dijital mecralarından veya anlaşmalı web sitelerden başvuru yapılabilir. Şubeye gitmek istemeyenler online olarak ya da mobil uygulamadan dijital bankacılık aracılığıyla uzaktan başvuruda bulunabilirler. Online bankacılık, bankaların çağrı merkezleri, bazı bankalarda SMS ile, banka şubeleri, banka ATM’leri ve kredi vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
3- KİMLER BAŞVURABİLİR?
İhtiyaç kredisi, aktif olarak çalışan ya da belgelenebilir geliri bulunan kişiler tarafından talep edilebilir. Emekliler başvuruda bulunabilir. Çalışan kişilerin ise sigorta girişi en az üç ay önce yapılmış olması gerekir. Gelirini belgeleyebilen, banka tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz tamamlayan kişiler, kredi notlarının da yeterli olması durumunda ihtiyaç kredisi alabilir.
4- HANGİ BELGELER İSTENİR?
Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu için gerekli belgeler nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi, varsa ek gelir belgesidir. Bunlara ek olarak özel sektör çalışanlarından SGK dökümü, maaş bordrosu, çalışılan şirkete ait imza sirküleri istenebilir. Kamu çalışanları için sadece maaş bordrosu, emekliler için ise emekli aylığı dökümü gereklidir.
5- İHTİYAÇ KREDİSİ VADE VE LİMİTLERİ NEDİR?
BDDK’ya göre 50.000 TL’ye kadar olan krediler için uygulanabilecek en yüksek vade 36 ay, 50.000 TL üstü krediler için en yüksek vade 24 aydır. İhtiyaç kredisi sorgulama, başvuru yapılan bankanın dijital bankacılık kanallarından yapılabilir.
6- FAİZ ORANLARI BAŞVURU SONRASI DEĞİŞİYOR MU?
İhtiyaç kredisi faiz oranları günden güne ve bankadan bankaya değişiklik gösterir. Kredi notuna, yaşa, gelir düzeyine, risk skoruna göre farklılık gösterir. Kısacası faiz oranları kişiye göre değişkenlik gösterdiği için herkese aynı oranda faiz ve kredi çıkmayabilir. Kredi çekmek istediğinizde kredi notunuzu öğrenmekte ve faiz oranını hesaplatmakta yarar var.
7- İHTİYAÇ KREDİSİ ALTERNATİFİ VAR MIDIR?
İhtiyaç kredisi, harcama ve ihtiyaçları finanse etmek amacıyla sunulan bir bireysel kredidir. Nakit avans, ihtiyaç kredisine alternatif olarak sunulur. Kredi kartından ya da kredili mevduat hesabından nakit avans kullanılabilir. Kredili mevduat hesabı ya da kredi kartı limitleri dahilinde sunulan nakit avans, nakit ihtiyacını anında karşılaması sebebiyle avantajlı kabul edilir. Nakit ihtiyacını faizsiz karşılamak isteyen bireyler ise ihtiyaç kredisi yerine ihtiyaç finansmanı başvurusu yapabilir.
8- İHTİYAÇ KREDİSİ İLE İHTİYAÇ FİNANSMANI ARASINDAKI FARK NEDİR?
İhtiyaç kredisi, bireysel ihtiyaçları finanse eder ve belirli faiz oranları üzerinden sunulur. İhtiyaç finansmanı ise katılım bankaları tarafından sunulur ve faizsizlik prensibine dayanır. İhtiyaç finansmanı koşulsuz olarak kullanılamaz. Katılım bankalarından ihtiyaç finansmanı kullanabilmek için bankaların çeşitli ihtiyaçlara yönelik sundukları finansman desteklerini detaylı araştırmak gerekir.
9- ÜÇ AY ERTELEMELİ KREDİ, KREDİ KAMPANYALARI VAR MI?
Her bankanın farklı kredi kampanyaları olabiliyor. Örneğin bazı bankalar yeni müşterilerine faizsiz kredi verebiliyor. Bazıları üç ay erteleme gibi kampanyalar sunabiliyorlar. Bunun için bankaların duyurularını takip etmekte yarar var.
10- NAKİT AVANS İLE FARKI NEDİR?
Nakit avansa kıyasla ihtiyaç kredisinin ödeme planı daha uzun vadeye yayılabilir. Krediyi 36 aya kadar vadelendirme imkânı bulunuyor ancak nakit avansta eğer taksitli nakit avans değilse bir sonraki ekstrede çektiğiniz tutarı ödemeniz gerekiyor. Nakit avansın taksitli ödeme planı ise ihtiyaç kredisi kadar uzun olmayabiliyor. Bir diğer fark faiz oranları. Nakit avansın faiz oranları, kredi kullanımına göre daha yüksektir. Nakit avansın avantajı ise belge uğraşının olmaması. İhtiyaç kredisi çekmek istediğinizde bankaya sunmanız gereken belgeler mevcuttur. Nakit avansta ise kredi kartınızın olması yeterli. Nakit avans tutarı kredi kartı limitine bağlı olarak değişkenlik gösterirken ihtiyaç kredisi tutarı kredi notuna göre daha yüksek olabilir.
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