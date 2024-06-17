İhtiyaç kredisi vade ve limitleri nedir? İşte 10 soruda merak edilenler...

10- NAKİT AVANS İLE FARKI NEDİR?

Nakit avansa kıyasla ihtiyaç kredisinin ödeme planı daha uzun vadeye yayılabilir. Krediyi 36 aya kadar vadelendirme imkânı bulunuyor ancak nakit avansta eğer taksitli nakit avans değilse bir sonraki ekstrede çektiğiniz tutarı ödemeniz gerekiyor. Nakit avansın taksitli ödeme planı ise ihtiyaç kredisi kadar uzun olmayabiliyor. Bir diğer fark faiz oranları. Nakit avansın faiz oranları, kredi kullanımına göre daha yüksektir. Nakit avansın avantajı ise belge uğraşının olmaması. İhtiyaç kredisi çekmek istediğinizde bankaya sunmanız gereken belgeler mevcuttur. Nakit avansta ise kredi kartınızın olması yeterli. Nakit avans tutarı kredi kartı limitine bağlı olarak değişkenlik gösterirken ihtiyaç kredisi tutarı kredi notuna göre daha yüksek olabilir.