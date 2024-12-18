İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

Kasım ayında ikinci el otomobil fiyatları neden düştü? Hangi araçlar daha çok tercih ediliyor ve hangi özellikler ön planda? İşte tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2024 Çarşamba, 13:44
İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

Kasım ayında ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar, enflasyondan arındırıldığında yüzde 1,8 oranında düşüş gösterdi. 

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

arabam.com’un verilerine göre ikinci el otomobil ilan fiyatları ekim ayına kıyasla yüzde 0,4 artarak 692 bin 624 TL’ye ulaşırken, reel fiyatlar bu dönemde düşüş kaydetti.

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

500 bin TL altındaki araçların oranında azalma gözlemlenirken, 1 milyon TL üzerindeki ilanlar ise arttı.

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLARA TALEP ARTTI

Ayrıca, otomatik vitesli araçlara olan talep arttı ve bu araçların ilan oranı, ekime göre yüzde 3 yükseldi. Benzinli araçların oranı yüzde 1,19 artarken, dizel araçların oranı azaldı. Hibrit ve elektrikli araçlar ise düşük ilan oranlarıyla dikkat çekti.

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

arabam.com'un Trink sat! ve Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, "Eylül ve ekim ayında hızlanan ikinci el pazarındaki hareketliliğin Kasım ayında biraz yavaşladığını gözlemledik. Ancak fiyat artışı yine enflasyonun altında kaldı." ifadelerini kullandı.

İşte en çok tercih edilen araba markaları:

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

1- Fiat

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

2- Renault

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

3- Volkswagen

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

4- Ford

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

5- Opel

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

6- Hyundai

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

7- Peugeot

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

8- Toyota

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

9- Citroen

İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

10- Honda

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