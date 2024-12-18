İkinci el araç piyasasında son durum: Fiyatlar düşerken hangi modellere talep arttı?

OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLARA TALEP ARTTI

Ayrıca, otomatik vitesli araçlara olan talep arttı ve bu araçların ilan oranı, ekime göre yüzde 3 yükseldi. Benzinli araçların oranı yüzde 1,19 artarken, dizel araçların oranı azaldı. Hibrit ve elektrikli araçlar ise düşük ilan oranlarıyla dikkat çekti.