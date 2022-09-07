İstanbul’da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı

İHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:22
<p>İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde faaliyete geçen bir hediyelik ve çeyizlik eşya mağazası, açılışa özel indirim yapınca vatandaşlar, saatler öncesinden geldikleri mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. </p>

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde faaliyete geçen bir hediyelik ve çeyizlik eşya mağazası, açılışa özel indirim yapınca vatandaşlar, saatler öncesinden geldikleri mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 

<p>Kepenklerin açılmasıyla mağazanın önünde izdiham yaşanınca, yığılmadan tedirgin olan mağaza yetkilileri mağazanın kepenklerini kapattı. </p>

Kepenklerin açılmasıyla mağazanın önünde izdiham yaşanınca, yığılmadan tedirgin olan mağaza yetkilileri mağazanın kepenklerini kapattı. 

<p>Mağaza önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturan vatandaşlar, açılışın indirimli ürünlerle yapıldığı duyurulan mağazanın önünde izdihama neden oldu. </p>

Mağaza önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturan vatandaşlar, açılışın indirimli ürünlerle yapıldığı duyurulan mağazanın önünde izdihama neden oldu. 

<p>Kepenklerin açılmasıyla birlikte oluşan yığılma nedeniyle mağaza yetkilileri tarafından kepenkler geri kapatılarak içeriye vatandaşların girişi engellendi. </p>

Kepenklerin açılmasıyla birlikte oluşan yığılma nedeniyle mağaza yetkilileri tarafından kepenkler geri kapatılarak içeriye vatandaşların girişi engellendi. 

<p><strong>“Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk” </strong></p> <p>İndirim için mağazaya gelen Serkan Uca kepenklerin geri kapatılmasına tepki göstererek, “Sabah saat 9’dan beri burada bekliyorum burada. Bardak falan alacaktım. Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk. Sözde izdiham varmış ama hiçbir izdiham yok. Resmen aldatıcı, bizi kandırdılar” dedi. </p>

“Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk” 

İndirim için mağazaya gelen Serkan Uca kepenklerin geri kapatılmasına tepki göstererek, “Sabah saat 9’dan beri burada bekliyorum burada. Bardak falan alacaktım. Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk. Sözde izdiham varmış ama hiçbir izdiham yok. Resmen aldatıcı, bizi kandırdılar” dedi. 

<p><strong>“Buraya 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı” </strong></p> <p>Azize isimli bir vatandaş ise "<em>Çok büyük bir reklam yapıldı. Sultanbeyli’den Ümraniye'lere kadar kataloglar dağıtıldı. Çok büyük reklamlar oldu. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı. Buraya haber kanalları çağrıldı. .</em> </p>

“Buraya 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı” 

Azize isimli bir vatandaş ise "Çok büyük bir reklam yapıldı. Sultanbeyli’den Ümraniye'lere kadar kataloglar dağıtıldı. Çok büyük reklamlar oldu. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı. Buraya haber kanalları çağrıldı. . 

<p><em>Reklamlar yapıldıktan sonra 'polis memurları izin vermiyor' denildi, indirim iptal edildi. Polis memurlarına şikayetimizi beyan ettik. Bu bir insanlık suçudur. Bu kadar insanı toplandılar. Sadece şikayetçi olmak istiyoruz“</em> diye konuştu</p>

Reklamlar yapıldıktan sonra 'polis memurları izin vermiyor' denildi, indirim iptal edildi. Polis memurlarına şikayetimizi beyan ettik. Bu bir insanlık suçudur. Bu kadar insanı toplandılar. Sadece şikayetçi olmak istiyoruz“ diye konuştu

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler