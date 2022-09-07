İstanbul’da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı
“Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk”
İndirim için mağazaya gelen Serkan Uca kepenklerin geri kapatılmasına tepki göstererek, “Sabah saat 9’dan beri burada bekliyorum burada. Bardak falan alacaktım. Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk. Sözde izdiham varmış ama hiçbir izdiham yok. Resmen aldatıcı, bizi kandırdılar” dedi.
“Buraya 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı”
Azize isimli bir vatandaş ise "Çok büyük bir reklam yapıldı. Sultanbeyli’den Ümraniye'lere kadar kataloglar dağıtıldı. Çok büyük reklamlar oldu. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı. Buraya haber kanalları çağrıldı. .
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