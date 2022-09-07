İstanbul’da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı

“Buraya 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı”

Azize isimli bir vatandaş ise "Çok büyük bir reklam yapıldı. Sultanbeyli’den Ümraniye'lere kadar kataloglar dağıtıldı. Çok büyük reklamlar oldu. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı. Buraya haber kanalları çağrıldı. .