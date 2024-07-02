Peş peşe geliyor: LPG'ye zam pompaya yansıdı! İşte 2 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları..

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2024 Salı, 09:41
Peş peşe geliyor: LPG'ye zam pompaya yansıdı! İşte 2 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları..

Akaryakıtta bir yeni zam da otogaza (LPG) yansıdı.

Peş peşe geliyor: LPG'ye zam pompaya yansıdı! İşte 2 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları..

25 Haziran’da benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 70 kuruş zam gelmişti.

Peş peşe geliyor: LPG'ye zam pompaya yansıdı! İşte 2 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları..

Gece yarısından itibaren LPG’nin litre fiyatına 1 lira 75 kuruş fiyat artışı meydana geldi. 

Peş peşe geliyor: LPG'ye zam pompaya yansıdı! İşte 2 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları..

3 Temmuz'da ÖTV'deki artış da akaryakıt fiyatlarına yansıyacak.

Peş peşe geliyor: LPG'ye zam pompaya yansıdı! İşte 2 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları..

Haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL'lik ÖTV artışı bekleniyor. 

Peş peşe geliyor: LPG'ye zam pompaya yansıdı! İşte 2 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları..

KDV oranındaki yüzde 20'lik artış da eklendiğinde, vergi yükü benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL seviyesine çıkacak.

Peş peşe geliyor: LPG'ye zam pompaya yansıdı! İşte 2 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları..

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 42.26 TL

Motorin: 42.34 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 43.24 TL

Motorin fiyatı: 43.35 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 43.5 TL

Motorin fiyatı: 43.74 TL

Peş peşe geliyor: LPG'ye zam pompaya yansıdı! İşte 2 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları..

LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 21,99 TL'den satılıyor. 

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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