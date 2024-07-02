Peş peşe geliyor: LPG'ye zam pompaya yansıdı! İşte 2 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları..
Akaryakıtta bir yeni zam da otogaza (LPG) yansıdı.
25 Haziran’da benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 70 kuruş zam gelmişti.
Gece yarısından itibaren LPG’nin litre fiyatına 1 lira 75 kuruş fiyat artışı meydana geldi.
3 Temmuz'da ÖTV'deki artış da akaryakıt fiyatlarına yansıyacak.
Haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL'lik ÖTV artışı bekleniyor.
KDV oranındaki yüzde 20'lik artış da eklendiğinde, vergi yükü benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL seviyesine çıkacak.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 42.26 TL
Motorin: 42.34 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin fiyatı: 43.35 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 43.5 TL
Motorin fiyatı: 43.74 TL
LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 21,99 TL'den satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
İlgili Haberler
- O tarihte pompaya yansıyacak: Akaryakıt fiyatlarına vergi zammı geliyor!
- Akaryakıta 'çifte zam' pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar! 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
- Ertelenen akaryakıt zamlarının tarihi belli oldu! İşte 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk bayraklarına saldırdılar TIR'ları ateşe verdiler
- Sinan Ateş davasında ilk duruşma sona erdi
- TFF'den Bülent Korkmaz açıklaması!
- 'Sorumlusu muhalefet'
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İl müftüsünden Tanal'a 'Bana ne' yanıtı
- 'AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü spikerle evleniyor'
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması