İsviçreli dev banka o yatırım aracında beklentileri yükseltti!

İsviçreli dev banka o yatırım aracında beklentileri yükseltti!

UBS, altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili tahminlerini açıkladı. Banka, altının değer kazanacağı tahminini korurken, gümüş için beklentilerini yükseltti. UBS, gümüşün önümüzdeki dönemde daha güçlü bir performans sergilemesini bekliyor.

Haber Merkezi
03 Mart 2025 Pazartesi, 13:20
İsviçreli dev banka o yatırım aracında beklentileri yükseltti!

İsviçreli finans kuruluşu UBS, altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili tahminlerini güncelledi. 

İsviçreli dev banka o yatırım aracında beklentileri yükseltti!

GÜMÜŞTE YENİ TAHMİN

UBS, altının ons fiyatının 2025 yılı içinde 3 bin dolara ulaşacağı beklentisini korurken, gümüşün ons fiyatının ise 12 ay içinde 38 dolara çıkacağını öngörüyor. 

İsviçreli dev banka o yatırım aracında beklentileri yükseltti!

UBS tarafından yapılan açıklamada altın fiyatlarındaki rallinin devam etmesiyle birlikte gümüşün de küresel sanayi üretimindeki toparlanma etkisiyle değer kazanacağı ifade edildi.

İsviçreli dev banka o yatırım aracında beklentileri yükseltti!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

UBS, altın için 3 bin dolarlık tahmininin geçerli olduğunu belirtirken olası risk durumunda altının 3 bin 100-3 bin 200 dolara çıkabileceğini belirtti. 

İsviçreli dev banka o yatırım aracında beklentileri yükseltti!

Şu anda uluslararası piyasalarda altın 2 bin 889 dolar, gümüş ise 31,47 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

UBS altın gümüş

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