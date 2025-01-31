Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2024 yılında 1,5 milyona yakın konut satıldı. Bu konutların yaklaşık 517 bininin kadınlar tarafından satın alındığını söyleyen Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, "Bu da Cumhuriyet tarihinde ulaşılan en yüksek oran" ifadelerini kullandı. Peki kadınlar tarafından en çok konut satın alınan iller hangileri? İşte ayrıntılar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 1,5 milyon konut satıldı. Bu konutların 517 bin 528’i kadınlar tarafından satın alındı.
Son yıllarda kadınların gayrimenkul sektöründeki etkisinin arttığını belirten Hakan Bucak, kadınların yatırım kararlarında daha dikkatli davrandığını vurguladı.
Bucak, "Kadınlar güvenlik, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik gibi kriterleri ön planda tutuyorlar. Bu da uzun vadede daha sağlam yatırımlara dönüşüyor" ifadelerini kullandı.
Kadınların konut alım oranının en düşük olduğu iller:
79- ARDAHAN
Satışların yüzde 23,4'ü
80- AĞRI
Satışların yüzde 23,2'si
81- MUŞ
Satışların yüzde 22,6'sı
İşte kadınların konut alım oranının en yüksek olduğu iller:
3- BALIKESİR
Satışların yüzde 42'si
2- ÇANAKKALE
Satışların yüzde 42,2'si
1- KIRKLARELİ
Satışların yüzde 42,3'ü
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