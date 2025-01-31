Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!

Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2024 yılında 1,5 milyona yakın konut satıldı. Bu konutların yaklaşık 517 bininin kadınlar tarafından satın alındığını söyleyen Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, "Bu da Cumhuriyet tarihinde ulaşılan en yüksek oran" ifadelerini kullandı. Peki kadınlar tarafından en çok konut satın alınan iller hangileri? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2025 Cuma, 16:47
Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 1,5 milyon konut satıldı. Bu konutların 517 bin 528’i kadınlar tarafından satın alındı.

Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!
Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!

Son yıllarda kadınların gayrimenkul sektöründeki etkisinin arttığını belirten Hakan Bucak, kadınların yatırım kararlarında daha dikkatli davrandığını vurguladı. 

Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!

Bucak, "Kadınlar güvenlik, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik gibi kriterleri ön planda tutuyorlar. Bu da uzun vadede daha sağlam yatırımlara dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!

Kadınların konut alım oranının en düşük olduğu iller:

Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!

79- ARDAHAN

Satışların yüzde 23,4'ü

Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!

80- AĞRI

Satışların yüzde 23,2'si

Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!

81- MUŞ

Satışların yüzde 22,6'sı

Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!

İşte kadınların konut alım oranının en yüksek olduğu iller:

Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!

3- BALIKESİR

Satışların yüzde 42'si

Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!

2- ÇANAKKALE

Satışların yüzde 42,2'si

Kadınların en çok konut satın aldığı iller: İlk sıra şaşırttı!

1- KIRKLARELİ

Satışların yüzde 42,3'ü

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