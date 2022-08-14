Dupnisa Mağarası nerededir? Dupnisa Mağarası 2022 giriş ücreti ne kadar?

14 Ağustos 2022 Pazar, 17:39

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmaları doğrultusunda 2003'te turizme açılan Dupnisa Mağarası, çok sayıda yarasaya ev sahipliği yapıyor.

Birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan galerinin giriş bölümü olan sulu mağara, yılın her dönemi turizme açık tutulurken, kuru mağara ise yarasaların üremesi amacıyla her yıl 6 ay ziyarete kapatılıyor.

"Doğal klima" olarak adlandırılan mağaranın girişinde sıcaklık 10-12, kuru mağarada ise 15-17 derece arasında değişiyor.

Hava sıcaklıklarının arttığı temmuz ve ağustos aylarında mağarayı ziyaret edenlerin sayısında artış gözleniyor.

DUPNİSA MAĞARASI NEREDEDİR?

Dupnisa mağarası Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunuyor.

DUPNİSA MAĞARASINA NASIL GİDİLİR?

Kırklareli merkezden Dupnisa Mağarası'na gitmek için Istranca Dağları istikametine 58 kilometre katedilmesi gerekiyor.

Birçok akarsu ve gölün bulunduğu yolda, sık ağaçların dal ve yaprakları gökyüzünü kaplıyor. Yol kenarındaki tesislerde mola verenler, Istranca Dağları'nın bol oksijenli havasını soluma imkanı da buluyor.

DUPNİSA MAĞARASI 2022 GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Dupnisa Mağaras'ına giriş ücreti 20 TL'dir.