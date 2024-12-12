Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

Konut kredisi faizleri düştü mü arttı mı? 2 milyon TL'lik kredinin aylık ödemesi ne kadar oldu? Hangi banka en uygun oranı sunuyor? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2024 Perşembe, 12:15
Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında konut kredisi faiz oranları yeniden şekillendi. Bankaların sunduğu güncel oranlarla birlikte, aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları da değişti. 2 milyon TL'lik kredi çeken bir kişinin 120 ay vadede ne kadar ödeyeceği, bankaların faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor.

İşte bankaların güncel oranları ve ödeme planları:

Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık Taksit: 59 bin 757 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 195 bin 469 TL

Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

ING

Faiz Oranı: Yüzde 3,24

Aylık Taksit: 66 bin 243 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 970 bin 466 TL

Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Taksit: 61 bin 595 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 411 bin 338 TL

Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 3,06

Aylık Taksit: 62 bin 889 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 572 bin 846 TL

Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 63 bin 445 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 634 bin 106 TL

Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,29

Aylık Taksit: 67 bin 181 TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 80 bin 42 TL

Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,30

Aylık Taksit: 67 bin 369 TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 105 bin 287 TL

Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,40

Aylık Taksit: 69 bin 253 TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 334 bin 68 TL

Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 4,21

Aylık Taksit: 84 bin 801 TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 194 bin 286 TL

Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,25

Aylık Taksit: 105 bin 226 TL

Toplam Ödeme: 12 milyon 645 bin 405 TL

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