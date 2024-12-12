Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında konut kredisi faiz oranları yeniden şekillendi. Bankaların sunduğu güncel oranlarla birlikte, aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları da değişti. 2 milyon TL'lik kredi çeken bir kişinin 120 ay vadede ne kadar ödeyeceği, bankaların faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor.

İşte bankaların güncel oranları ve ödeme planları: