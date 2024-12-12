Konut kredisi faizleri değişti: Hangi banka daha avantajlı?
Konut kredisi faizleri düştü mü arttı mı? 2 milyon TL'lik kredinin aylık ödemesi ne kadar oldu? Hangi banka en uygun oranı sunuyor? İşte ayrıntılar...
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında konut kredisi faiz oranları yeniden şekillendi. Bankaların sunduğu güncel oranlarla birlikte, aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları da değişti. 2 milyon TL'lik kredi çeken bir kişinin 120 ay vadede ne kadar ödeyeceği, bankaların faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor.
İşte bankaların güncel oranları ve ödeme planları:
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Taksit: 59 bin 757 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 195 bin 469 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 3,24
Aylık Taksit: 66 bin 243 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 970 bin 466 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 61 bin 595 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 411 bin 338 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 3,06
Aylık Taksit: 62 bin 889 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 572 bin 846 TL
KUVEYTTÜRK
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 63 bin 445 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 634 bin 106 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 67 bin 181 TL
Toplam Ödeme: 8 milyon 80 bin 42 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,30
Aylık Taksit: 67 bin 369 TL
Toplam Ödeme: 8 milyon 105 bin 287 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,40
Aylık Taksit: 69 bin 253 TL
Toplam Ödeme: 8 milyon 334 bin 68 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 4,21
Aylık Taksit: 84 bin 801 TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 194 bin 286 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,25
Aylık Taksit: 105 bin 226 TL
Toplam Ödeme: 12 milyon 645 bin 405 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Ortadoğu projesi eşbaşkanı
- İBB, Bilal Erdoğan dönemindeki taşınmazları geri aldı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi
- 'Onun ne olduğunu iyi biliyoruz'
- WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu!
- Polis müdürlerine gözaltı: 'Cevheri Güven' ayrıntısı
- ‘Yumurtacı müdire’ soruşturması
- O ülke Suriye büyükelçiliğini açıyor!
- Araştırma: Olası bir savaşta Türkiye'nin kaybı ne olur?