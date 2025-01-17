Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!

Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!

Kredi kartı aidatlarının ocak ayında artmasının ardından, tüketiciler bankalarla tartışmalar yaşamaya başladı. Yasal düzenlemeler, kullanıcıların aidatsız kart seçeneği talep etme hakkına sahip olduklarını vurguluyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2025 Cuma, 14:13
Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!

Türkiye'de kredi kartı sayısının 129 milyona ulaşmasıyla birlikte, ocak ayında artan kredi kartı aidat ücretleri tüketicilerde büyük tepkilere yol açtı. 

Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!

Bankalar, yasal düzenlemeler çerçevesinde aidat talep etme hakkına sahip olsa da, tüketiciler alternatif aidatsız kart seçeneklerini tercih etme hakkına sahiptir.

Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 129 milyon seviyesinde ve bunun 67 milyonluk kısmı 15 yaş ve üstü bireylere ait. 

Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!

Bu da her bir kişi başına ortalama 2 kredi kartı düştüğünü ve aidat masraflarının artmasına neden olduğunu gösteriyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!

AİDAT ÜCRETLERİ VE TÜKETİCİ TEPKİLERİ

Kredi kartı sahipleri, yıllık aidat ücretleri nedeniyle bankalarla sıklıkla sorunlar yaşıyor. Özellikle ocak ayında yapılan artışlar, kullanıcıların tepkisini daha da arttırdı. 

Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!

Birden fazla kredi kartı olan tüketiciler için bu ücretler ciddi bir mali yük oluşturabiliyor. 

Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!

1 Ocak itibarıyla sosyal medya ve şikayet platformlarında kart aidatlarıyla ilgili şikayetlerde belirgin bir artış yaşandı.

Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!

YASAL DÜZENLEMELER VE BANKALARIN AİDAT TALEP ETME HAKKI

Yasal düzenlemelere göre, bankalar kredi kartı üyelik ücreti talep etme hakkına sahip. 

Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!

Bu hak, 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile resmiyet kazanmış, 7 Mart 2020 tarihinde yayımlanan ücret ve komisyon yönetmeliğiyle de pekiştirilmiştir.

Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!

ALTERNATİF KART SEÇENEKLERİ

Bankalar, belirli hizmetler için yıllık üyelik ücreti talep etme hakkına sahip olsa da, bu konuda tüketiciyi koruyan hükümler de mevcuttur. Kanun, bankaların aidatsız kredi kartları sunma zorunluluğu getirmektedir

Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!

Bu durumda, bir tüketici aidat ödeyen kredi kartını, aidatsız bir kartla değiştirme talebinde bulunabilir ve banka bu talebi yerine getirmekle yükümlü.

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