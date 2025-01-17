Kredi kartı kullananlar dikkat: Ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!
Kredi kartı aidatlarının ocak ayında artmasının ardından, tüketiciler bankalarla tartışmalar yaşamaya başladı. Yasal düzenlemeler, kullanıcıların aidatsız kart seçeneği talep etme hakkına sahip olduklarını vurguluyor.
Türkiye'de kredi kartı sayısının 129 milyona ulaşmasıyla birlikte, ocak ayında artan kredi kartı aidat ücretleri tüketicilerde büyük tepkilere yol açtı.
Bankalar, yasal düzenlemeler çerçevesinde aidat talep etme hakkına sahip olsa da, tüketiciler alternatif aidatsız kart seçeneklerini tercih etme hakkına sahiptir.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 129 milyon seviyesinde ve bunun 67 milyonluk kısmı 15 yaş ve üstü bireylere ait.
Bu da her bir kişi başına ortalama 2 kredi kartı düştüğünü ve aidat masraflarının artmasına neden olduğunu gösteriyor.
AİDAT ÜCRETLERİ VE TÜKETİCİ TEPKİLERİ
Kredi kartı sahipleri, yıllık aidat ücretleri nedeniyle bankalarla sıklıkla sorunlar yaşıyor. Özellikle ocak ayında yapılan artışlar, kullanıcıların tepkisini daha da arttırdı.
Birden fazla kredi kartı olan tüketiciler için bu ücretler ciddi bir mali yük oluşturabiliyor.
1 Ocak itibarıyla sosyal medya ve şikayet platformlarında kart aidatlarıyla ilgili şikayetlerde belirgin bir artış yaşandı.
YASAL DÜZENLEMELER VE BANKALARIN AİDAT TALEP ETME HAKKI
Yasal düzenlemelere göre, bankalar kredi kartı üyelik ücreti talep etme hakkına sahip.
Bu hak, 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile resmiyet kazanmış, 7 Mart 2020 tarihinde yayımlanan ücret ve komisyon yönetmeliğiyle de pekiştirilmiştir.
ALTERNATİF KART SEÇENEKLERİ
Bankalar, belirli hizmetler için yıllık üyelik ücreti talep etme hakkına sahip olsa da, bu konuda tüketiciyi koruyan hükümler de mevcuttur. Kanun, bankaların aidatsız kredi kartları sunma zorunluluğu getirmektedir
Bu durumda, bir tüketici aidat ödeyen kredi kartını, aidatsız bir kartla değiştirme talebinde bulunabilir ve banka bu talebi yerine getirmekle yükümlü.
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