Kredi borçluları dikkat! Kredi kartı yapılandırma süreci başlıyor...
Kredi kartlarında yapılandırma süreci başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) kurumu tarafından da konuyla ilgili yeni kararlar yayımlandı.
Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılır? Kredi kartı yapılandırması kaç aya kadar? Kredi kartı yapılandırma koşulları neler? Kredi kartı yapılandırma faizi ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...
KREDİ KARTI BORCU MAKSİMUM KAÇ TAKSİT YAPILABİLİR?
Kredi kartı borcunu 60 ay süresince yapılandırma başvuruları başladı. İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarının nasıl yapılandırılacağına dair bilgiler güncel olarak tartışılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından da konuyla ilgili yeni kararlar yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenler toplam borçlarını 60 aya kadar yapılandırabilecek. Borçluların yapılandırma için 1 yıl içinde başvurması gerekiyor.
1 KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Kredi kartı borcu 60 ay yapılandırma hesaplaması ve taksit planları, alınan kararlar ile ön plana çıkıyor. Kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyenler için detaylar belirleniyor. TCMB’nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği'nde yapılan değişiklik ile 24 Ekim'de açıklanacak oranlar 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
İHTİYAÇ KREDİSİ VE KREDİ KARTI BORCU TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?
TCMB, bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını, referans faiz oranı olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı. İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi durumunda ek kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Başvuruların 1 yıl içerisinde yapılması gerekmekte. Kredi kartı borcu yapılandırma sürecinin detayları henüz netleşmedi, bilgiler güncellendikçe paylaşılacak.
KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KOŞULLARI NELER?
BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 ay süreyle yapılandırma seçeneği sundu. Bireysel kredi kartı dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 ay içinde yapılandırma fırsatı bulacak. Her ay ödenecek taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödenene kadar kredi kartı limitinin artırılması mümkün olmayacak.
KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA FAİZ ORANI
İhtiyaç kredisi alırken, 50 bin TL'ye kadar olan krediler için 36 ay, 50 bin 1 TL ile 100 bin TL arası krediler için 24 ay, 100 bin 1 TL ve üzerindeki krediler için ise 12 ay vade seçeneği sunulmaktadır. Örnek vermek gerekirse, 100 bin liralık ihtiyaç kredisini yüzde 4 faiz oranıyla kullanan bir kişi, kredisini yapılandırmak istediğinde 60 aya kadar vade seçeneği ile karşılaşacak ve faiz oranı en fazla yüzde 3,11 olabilecek.
KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA HESAPLAMASI
100 bin liralık kredinin 3 taksitinin ödenmesinin ardından kalan 9 taksiti yapılandırmak isteyen kişinin mevcut ana parası 80 bin 383 lira olur. Kalan 9 taksit için yüzde 3,11 faiz oranı ile 60 ay vadeyle borçlanmak istediğinde kredi masrafları hariç aylık ödemesi 3 bin 600 lira civarında gerçekleşecek ve toplam geri ödemesi 215 bin lira seviyelerine ulaşacaktır. Yapılandırma durumunda toplamda 113 bin lira kadar fazladan ödeme yapılmış olacak.
Eğer yapılandırma süresi 12 aya indirilirse, aylık ödemesi 8 bin 590 lira olacak ve toplam geri ödemesi kredi masrafları hariç 103 bin liranın üzerine çıkacaktır. Bu durumda da 350 lira kadar fazladan ödeme yapılmış olacaktır. Yapılandırmada ödeyebileceğiniz maksimum tutarı belirleyerek başvuru yapmak kullanıcının faydasına olacaktır.
(Not: Yapılandırma hesaplamasına Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Banka Sigorta Muameleleri Vergisi eklenmiştir. KKDF ve BSMV kredi veya kredi kartı yapılandırmasında ortaya çıkacak aylık taksitlerin faizleri üzerinden yüzde 15 olarak ayrı ayrı alınıyor. Bankaların yapılandırma nedeniyle yeniden hayat sigortası talep edip etmeyecekleri, dosya masrafı alıp almayacakları bilinmediğinden çıkacak ücretler hesaba katılmamıştır. Bankaların yapacağı kampanyalar da dikkate alındığında yüzde 3.11 azami faiz oranı daha da düşük gerçekleşebilir.)
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