Kredi borçluları dikkat! Kredi kartı yapılandırma süreci başlıyor...

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA FAİZ ORANI

İhtiyaç kredisi alırken, 50 bin TL'ye kadar olan krediler için 36 ay, 50 bin 1 TL ile 100 bin TL arası krediler için 24 ay, 100 bin 1 TL ve üzerindeki krediler için ise 12 ay vade seçeneği sunulmaktadır. Örnek vermek gerekirse, 100 bin liralık ihtiyaç kredisini yüzde 4 faiz oranıyla kullanan bir kişi, kredisini yapılandırmak istediğinde 60 aya kadar vade seçeneği ile karşılaşacak ve faiz oranı en fazla yüzde 3,11 olabilecek.