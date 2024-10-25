Tepkiler sonrası geri çekilmişti! Erdoğan'dan 'kredi kartına vergi' açıklaması: 'Vakti saati geldiğinde...'

Yayınlanma: 25.10.2024 - 12:58

Güncelleme: 25.10.2024 - 12:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi kartı sahiplerinden limiti 100 bin TL veya üzerinde olanlardan savunma sanayisine yönelik katkı fonu oluşturulacağı ifade edilerek 750 TL'lik vergi alınmak istenmesi üzerine ilk kez konuştu.

Tepkiler üzerine geri çekilen kararla ilgili olarak Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, kaynak temininde herhangi bir sorun yaşamıyor" ifadelerini kullandı.

'KARARI BİZ VERİRİZ'

Erdoğan, BRICS dönüşü konuya dair açıklama yaparak, "Son dönemde Türkiye'de savunma sanayii destekleme fonunun artırılmasıyla ilgili tartışmalar yaşandı. Hava savunma sistemleri bu kapsamda gündeme geldi. Dün Putin ile S-400'ün yeni aşaması ve Türkiye'nin geliştirdiği Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemleri ile iş birliği olasılığı hakkında görüştünüz mü" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Demir Kubbe ile bizim Çelik Kubbe projemizi birbirine karıştırmamız gerekiyor. S-400 konusuna gelince o zaten farklı bir adım. S-400’ün diğer fazıyla alakalı 'acaba birileri ne der?' diye bizim bir düşüncemiz yok. Onun kararını Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak biz veririz. Bu konuda hükümetimiz oturur, değerlendirmelerini yapar, kararını verir. Ama dediğimiz gibi Çelik Kubbe adını biz koyduk. Çelik Kubbe adını biz koyduğumuza göre bunun takvimini de biz belirleyeceğiz. Adımını da vakti saati geldiğinde savunma sanayii ile atarız.

'''NİYE BURADAN PARA ALIYORSUNUZ?' DEDİLER''

Bu konuda Türkiye'nin muhalefet partisi veya muhalifleri acaba ne diyor? Bütçe meselesinde muhalefet çılgına döndü. 'Niye şuradan para alıyorsunuz? Niye buradan para alıyorsunuz?' dediler. Biz kaynaklarımızı kendimiz temin ederiz ve bu kaynakları temin ettiğimiz zamanda da adımlarımızı atarız. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kaynak temini noktasında herhangi bir sıkıntının içinde değildir. Vakti saati geldiğinde adımını atar, kaynaklarını üretir ve Çelik Kubbe’sini de yapar. Burada önceliğimiz kendi ihtiyaçlarımızın eksiksiz karşılanmasıdır. Savunma sanayiinde geldiğimiz noktaya nasıl aşama aşama ulaştıysak, daha ileri hedeflerimize de sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."