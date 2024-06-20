Kredi kartlarına düzenlemeler yolda! Yeni sınırlamalar belli oldu

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2024 Perşembe, 09:49
Kredi kartlarına düzenlemeler yolda! Yeni sınırlamalar belli oldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre mayıs ayında kredi kartı ile yapılan harcamalar yüzde 103 artarak 1,3 trilyon TL’ye yükseldi. 

Kredi kartlarına düzenlemeler yolda! Yeni sınırlamalar belli oldu

Kredi kartında yaşanan artışı değerlendiren uzmanlar, mayıs ayında yüzde 75’i geçen enflasyonun kredi kartı harcamalarındaki artışın temel sebebi olduğunu söylerken yıllık yüzde 80’e yaklaşan ihtiyaç kredi faizlerinin kredi kartı faizlerine oranla hâlâ çok yukarıda olmasından dolayı kredi kartı kullanımının arttığını söylüyor.

Kredi kartlarına düzenlemeler yolda! Yeni sınırlamalar belli oldu

Merkez Bankası bu kapsamda mart ayında yaptığı düzenleme ile kredi kartı kullanımını kısıtlamak ve parasal sıkılaştırmayı artırmak için kredi kartı nakit avans çekimlerinde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseltildi, kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5’e çıkarmıştı. Ancak bu artışın kredi kartı kullanımını azaltmadığı görülüyor.

Kredi kartlarına düzenlemeler yolda! Yeni sınırlamalar belli oldu

Önümüzdeki günlerde kredi kartı kullanımını azaltmak için limit ve taksit sayılarını azaltmaya yönelik adımların atılması bekleniyor.

Kredi kartlarına düzenlemeler yolda! Yeni sınırlamalar belli oldu

Dünya Gazetesi'nden Birol Bozkurt'un haberine göre, önümüzdeki günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik bir düzenleme yapacağı konuşuluyor. 

Kredi kartlarına düzenlemeler yolda! Yeni sınırlamalar belli oldu

Kredi kartını kısa süredir kullananlar için maksimum limit aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşterilere ise maaşları ve yan gelirleri toplamının 8 katı oranında limit tahsis edilmesi planlanıyor. 

Kredi kartlarına düzenlemeler yolda! Yeni sınırlamalar belli oldu

Ayrıca yüksek taksitli harcamaların azaltılmasına yönelik taksit sayısının düşürüleceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

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