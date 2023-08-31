Kurtuluş Savaşı'nın rotasını izleyecek ralli Samsun'da başlıyor

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2023 Perşembe, 16:23
<p>TransAnatolia, Cumhuriyetin 100. yılı özel rotasında Castrol desteğiyle 2 Eylül'de Samsun'da start alıyor.</p> <p>Castrol’ün ana sponsorlarından olduğu 13. TransAnatolia Rallisi, Kurtuluş Savaşı’nın rotasını izleyerek 2 Eylül’de Samsun’dan başlayacak ve 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek. </p>

TransAnatolia, Cumhuriyetin 100. yılı özel rotasında Castrol desteğiyle 2 Eylül'de Samsun'da start alıyor.

Castrol’ün ana sponsorlarından olduğu 13. TransAnatolia Rallisi, Kurtuluş Savaşı’nın rotasını izleyerek 2 Eylül’de Samsun’dan başlayacak ve 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek. 

<p>Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Castrol POWER1 olarak adlandırılan motosiklet kategorisinde, TransAnatolia Rallisi’nde ilk defa yarışacak olan sporculara özel POWER1 Rookie Cup yarışması gerçekleştirilecek.  </p>

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Castrol POWER1 olarak adlandırılan motosiklet kategorisinde, TransAnatolia Rallisi’nde ilk defa yarışacak olan sporculara özel POWER1 Rookie Cup yarışması gerçekleştirilecek.  

Player Alanı
<p>Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan TransAnatolia, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel ''Kuruluş Rotası''yla 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak. 125 yarışmacıdan 43’ünün yabancı olduğu ve Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 84 aracın yer alacağı ralli, İzmir’in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek.</p>

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan TransAnatolia, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel ''Kuruluş Rotası''yla 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak. 125 yarışmacıdan 43’ünün yabancı olduğu ve Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 84 aracın yer alacağı ralli, İzmir’in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek.

<p>Toplamda 17 ilden geçen, 2 bin 350 kilometrelik ve birçok zorlu parkurdan oluşacak yarış, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı’nın izinden giderek Amasya-Sivas-Ankara-Afyonkarahisar-İzmir rotasını izleyecek. </p> <p>Castrol POWER1'in geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da motosiklet kategorisine ismini verdiği de açıklandı. </p>

Toplamda 17 ilden geçen, 2 bin 350 kilometrelik ve birçok zorlu parkurdan oluşacak yarış, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı’nın izinden giderek Amasya-Sivas-Ankara-Afyonkarahisar-İzmir rotasını izleyecek. 

Castrol POWER1'in geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da motosiklet kategorisine ismini verdiği de açıklandı. 

<p><strong>RALLİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?</strong></p> <p>Ayrıca bu yıl ilk defa TransAnatolia Rallisi’ndeki son gelişmeler ve günün öne çıkan başlıklar yarış haftası boyunca her gün saat 14:00’te <strong>S Sport2 </strong>ve<strong> S Sport Plus</strong>’tan yayımlanacak.</p>

RALLİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Ayrıca bu yıl ilk defa TransAnatolia Rallisi’ndeki son gelişmeler ve günün öne çıkan başlıklar yarış haftası boyunca her gün saat 14:00’te S Sport2 ve S Sport Plus’tan yayımlanacak.

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