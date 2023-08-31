Kurtuluş Savaşı'nın rotasını izleyecek ralli Samsun'da başlıyor

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan TransAnatolia, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel ''Kuruluş Rotası''yla 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak. 125 yarışmacıdan 43’ünün yabancı olduğu ve Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 84 aracın yer alacağı ralli, İzmir’in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek.