Kurtuluş Savaşı'nın rotasını izleyecek ralli Samsun'da başlıyor
TransAnatolia, Cumhuriyetin 100. yılı özel rotasında Castrol desteğiyle 2 Eylül'de Samsun'da start alıyor.
Castrol’ün ana sponsorlarından olduğu 13. TransAnatolia Rallisi, Kurtuluş Savaşı’nın rotasını izleyerek 2 Eylül’de Samsun’dan başlayacak ve 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Castrol POWER1 olarak adlandırılan motosiklet kategorisinde, TransAnatolia Rallisi’nde ilk defa yarışacak olan sporculara özel POWER1 Rookie Cup yarışması gerçekleştirilecek.
Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan TransAnatolia, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel ''Kuruluş Rotası''yla 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak. 125 yarışmacıdan 43’ünün yabancı olduğu ve Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 84 aracın yer alacağı ralli, İzmir’in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek.
Toplamda 17 ilden geçen, 2 bin 350 kilometrelik ve birçok zorlu parkurdan oluşacak yarış, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı’nın izinden giderek Amasya-Sivas-Ankara-Afyonkarahisar-İzmir rotasını izleyecek.
Castrol POWER1'in geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da motosiklet kategorisine ismini verdiği de açıklandı.
RALLİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?
Ayrıca bu yıl ilk defa TransAnatolia Rallisi’ndeki son gelişmeler ve günün öne çıkan başlıklar yarış haftası boyunca her gün saat 14:00’te S Sport2 ve S Sport Plus’tan yayımlanacak.
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