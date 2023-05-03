Opel elektrikli ralli ortaklığını genişletiyor

Yayınlanma: 03.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 07:00

Opel ve ADAC, elektrikli ralli alanındaki ortaklıklarını planlanandan önce 2024 yılına kadar uzattı. Önümüzdeki sezon, Avrupa çapında yer alacak elektrikli yarış serisinin üçüncü sezonu olacak.

Üçüncü sezonun başlamasından önce 'ADAC Opel e-Rally Cup' olarak bilinen elektrikli tek-make ralli kupası, yeni adı 'ADAC Opel Electric Rally Cup powered by GSe' ile yola çıkıyor. GSe, Opel'in tanımlamalarında 'Grand Sport electric' anlamına geliyor. Şu anda, 2023 sezonu için Almanya, Fransa, Avusturya ve İsviçre dahil olmak üzere dört ülkede toplam sekiz etkinlik yarışmanın bir parçası olarak planlanıyor.

Araçlar, batarya-elektrikli Opel Corsa Rally Electric'e dayalı 100 kW/136 hp güç çıkışına sahip. Teknik özellikler 2019'da ilk kez tanıtılan yarış araçlarının ardından çok fazla değişmedi, ancak 2022'nin başlarında duyurulduğu gibi o zamandan bu yana sürüş davranışını iyileştirmek için bazı yükseltmeler de yapıldı.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ STRATEJİSİ

Opel CEO'su Florian Huettl ise konu üzerine "Sportif GSe üst modellerimiz ve 2028 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olma stratejimiz doğrultusunda bu yenilikçi yarış serisini birlikte sürdürecek ve daha da geliştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Yarış serisi ilk olarak 2020 yılında, yanmalı araç tabanlı ADAC Opel Rally Cup'ın yerini almak üzere başlatılmıştı. Ancak teknik geliştirme hâlâ bir sorun teşkil ediyor. Zorlu geliştirme programının plana göre ilerlediği ve henüz tamamlanmamış olduğu da vurgulandı.

O zamandan bu yana rallinin çok yol kat ettiğini ifade eden Opel Motorsport Direktörü Jörg Schrott şöyle konuştu:

"ADAC ve Opel arasındaki işbirliği, başarılı yetenek tanıtımının en iyi örneğidir. Her iki ortak da ortak bir felsefe ve stratejiyi paylaşıyor. ADAC ve Opel kupalarında 2013 sezonundan bu yana 19 ülkeden yaklaşık 120 sürücü profesyonel ralliye ilk adımlarını attı."