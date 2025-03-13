SGK uzmanından çarpıcı EYT açıklaması: 'Suçluyu yanlış yerde aramayın!'

Yayınlanma: 13.03.2025 - 11:40

Güncelleme: 13.03.2025 - 11:40

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, EYT ile emekli olanların bütçedeki yüküne dair değerlendirmelerde bulundu. Bingöl, Türkiye'deki bütçe açığının asıl nedenlerinin yanlış ekonomi politikaları, verimsiz harcamalar ve kamu ihale sistemindeki israf olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Suçluyu yanlış yerde aramayın!" diyerek, son dönemdeki EYT tartışmalarına karşı açıklamalarda bulundu.

EYT'NİN BÜTÇE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bingöl, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin 2024 yılında 2 trilyon 106 milyar liralık tarihi bir açık verdiğini belirtti. Ayrıca faiz dışı açığın 835 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. Bingöl, son dönemde gündemde olan EYT ile emekli olanların bütçeye ciddi yük getirdiği yönündeki söylemleri değerlendirdi. Verilerle EYT düzenlemesinin, bütçe açıklarına etkisinin minimal olduğunu belirtti.

SGK TRANSFERLERİ DÜŞÜŞTE

Bingöl, SGK’ya yapılan transferlerin son yıllarda en düşük seviyelere indiğini söyledi. EYT düzenlemesinin, bütçe üzerindeki yükünü artırıp artırmadığını görmek için yapılan transferlerin oranındaki değişimlere bakılması gerektiğini belirtti. Bu veriler, EYT düzenlemesinin bütçeye yük getirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor.

EMEKLİ SAYISININ ARTIŞI VE MİLLİ GELİRDEN ALINAN PAY

Emekli sayısının artmasıyla birlikte, emeklinin milli gelirden aldığı payın azaldığını belirten Bingöl, Türkiye’de yaşlanan nüfusun ve artan emekli sayısının beklenenin aksine milli gelirdeki payı düşürdüğünü vurguladı.

SGK GELİR-GİDER DENGESİ SAĞLAM

Bingöl, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gelir-gider dengesinin 2002 yılından bu yana en iyi seviyede olduğunu belirtti. Ancak bunun emeklilerden kesinti yapılarak sağlandığını ve emeklilerin enflasyon karşısında ezildiğini belirtti.

BÜTÇE AÇIĞININ GERÇEK NEDENLERİ

Bingöl, Türkiye’deki bütçe açığının asıl nedenlerinin yanlış ekonomi politikaları, israf ve verimsiz harcamalar olduğunu vurguladı. Kamu alımlarındaki yolsuzluk riski, KÖİ ödemeleri, yüksek faiz giderleri ve belirsiz bütçe harcamalarının bu duruma yol açtığını ifade etti.

EYT düzenlemesinin Türkiye'nin bütçe dengesizliğinin asıl nedeni olmadığına dikkat çeken Bingöl, sorumluların başka yerde aranmaması gerektiğini söyledi.