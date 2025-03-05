Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?
Bankalar yeni müşterilere faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Mart ayına özel kampanyalarda 55 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanı dikkat çekiyor. İşte bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanları...
Bankalar yeni müşteri kazanmak ve dijital bankacılığı teşvik etmek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu.
Mart ayı itibarıyla birçok banka belirli limitler ve vadelerle faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
Özellikle ekonomik belirsizlikler ve yüksek faiz oranları nedeniyle bireysel tüketiciler için cazip hale gelen bu kampanyalar, belirlenen limitler dahilinde başvurulara açık.
Bazı bankalar belirli tutarlarda faizsiz kredi imkanı sağlarken, bazıları ise taksitli nakit avans veya ek hesap seçenekleriyle müşterilerine destek sunuyor.
Kampanyalar genellikle yeni müşterileri kapsıyor ve belirli vade süreleriyle sınırlı.
İşte bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanları:
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Faizsiz
Toplam Kredi: 35 bin TL
Detaylar: 6 ay vadeli 35 bin TL’ye varan kredi
DENİZBANK
Faiz Oranı: Faizsiz
Toplam Kredi: 45 bin TL
Detaylar: 3 ay vadeli 20 bin TL’ye varan kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Faizsiz
Toplam Kredi: 50 bin TL
Detaylar: 6 ay vadeli 25 bin TL kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Faizsiz
Toplam Kredi: 50 bin TL
Detaylar: 6 ay vadeli 25 bin TL’ye varan kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Faizsiz
Tutar: 50 bin TL
Detaylar: 6 aya varan vade ile 50 bin TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi
AKBANK
Faiz Oranı: Faizsiz
Toplam Kredi: 55 bin TL
Detaylar: 6 ay vadeli 30 bin TL’ye varan kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli avans
TEB
Faiz Oranı: Faizsiz
Toplam Kredi: 55 bin TL
Detaylar: 6 ay vadeli 30 bin TL’ye varan kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Faizsiz
Tutar: 55 bin TL
Detaylar: 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30 bin TL’ye varan ek hesap
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Faizsiz
Toplam Kredi: 55 bin TL
Detaylar: 3 ay vadeli 30 bin TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans
Bu kampanyalar bankaların belirlediği koşullara göre değişiklik gösterebilir.
Başvuru yapmak isteyenler bankaların resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir.
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