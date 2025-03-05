Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Bankalar yeni müşterilere faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Mart ayına özel kampanyalarda 55 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanı dikkat çekiyor. İşte bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanları...

Haber Merkezi
05 Mart 2025 Çarşamba, 11:21
Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Bankalar yeni müşteri kazanmak ve dijital bankacılığı teşvik etmek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu. 

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Mart ayı itibarıyla birçok banka belirli limitler ve vadelerle faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkanı sunuyor. 

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Özellikle ekonomik belirsizlikler ve yüksek faiz oranları nedeniyle bireysel tüketiciler için cazip hale gelen bu kampanyalar, belirlenen limitler dahilinde başvurulara açık.

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Bazı bankalar belirli tutarlarda faizsiz kredi imkanı sağlarken, bazıları ise taksitli nakit avans veya ek hesap seçenekleriyle müşterilerine destek sunuyor. 

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Kampanyalar genellikle yeni müşterileri kapsıyor ve belirli vade süreleriyle sınırlı. 

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

İşte bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanları:

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Faizsiz

Toplam Kredi: 35 bin TL

Detaylar: 6 ay vadeli 35 bin TL’ye varan kredi

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Faizsiz

Toplam Kredi: 45 bin TL

Detaylar: 3 ay vadeli 20 bin TL’ye varan kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Faizsiz

Toplam Kredi: 50 bin TL

Detaylar: 6 ay vadeli 25 bin TL kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Faizsiz

Toplam Kredi: 50 bin TL

Detaylar: 6 ay vadeli 25 bin TL’ye varan kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Faizsiz

Tutar: 50 bin TL

Detaylar: 6 aya varan vade ile 50 bin TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

AKBANK

Faiz Oranı: Faizsiz

Toplam Kredi: 55 bin TL

Detaylar: 6 ay vadeli 30 bin TL’ye varan kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli avans

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

TEB

Faiz Oranı: Faizsiz

Toplam Kredi: 55 bin TL

Detaylar: 6 ay vadeli 30 bin TL’ye varan kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Faizsiz

Tutar: 55 bin TL

Detaylar: 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30 bin TL’ye varan ek hesap

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Faizsiz

Toplam Kredi: 55 bin TL

Detaylar: 3 ay vadeli 30 bin TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Bu kampanyalar bankaların belirlediği koşullara göre değişiklik gösterebilir.

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Başvuru yapmak isteyenler bankaların resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir.

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