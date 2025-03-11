Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Bankalar yeni müşterilere faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Mart ayına özel kampanyalarda 55 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkânı dikkat çekiyor. İşte bankaların sunduğu faizsiz kredi imkânları...

Haber Merkezi
11 Mart 2025 Salı, 10:12
Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Bankalar yeni müşteri kazanmak ve dijital bankacılığı teşvik etmek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu. 

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Mart ayı itibarıyla birçok banka belirli limitler ve vadelerle faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkânı sunuyor. 

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Özellikle ekonomik belirsizlikler ve faiz oranları nedeniyle bireysel tüketiciler için cazip hale gelen bu kampanyalar, belirlenen limitler dahilinde başvurulara açık. 

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Bazı bankalar belirli tutarlarda faizsiz kredi imkanı sağlarken, bazıları ise taksitli nakit avans veya ek hesap seçenekleriyle müşterilerine destek sunuyor. 

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

İşte bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanları:

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Faizsiz

Toplam: 45 bin TL

Detaylar:

3 ay vadeli, 20 bin TL’ye varan kredi

3 ay vadeli, 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Faizsiz

Toplam: 50 bin TL

Detaylar:

6 ay vadeli, 25 bin TL’ye varan kredi

3 ay vadeli, 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Faizsiz

Toplam: 50 bin TL

Detaylar:

6 ay vadeli, 25 bin TL kredi

3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli nakit avans

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Faizsiz

Tutar: 50 bin TL

Detaylar:

6 aya varan vade ile 50 bin TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Faizsiz

Tutar: 55 bin TL

Detaylar:

3 ay vadeli, 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans

1 ay vadeli, 30 bin TL’ye varan ek hesap

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

AKBANK

Faiz Oranı: Faizsiz

Toplam: 55 bin TL

Detaylar:

6 ay vadeli, 30 bin TL’ye varan kredi

3 ay vadeli, 25 bin TL’ye varan taksitli avans

Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

QNB

Faiz Oranı: Faizsiz

Toplam: 55 bin TL

Detaylar:

3 ay vadeli, 30 bin TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli nakit avans

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