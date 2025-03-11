Mart ayında faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?
Bankalar yeni müşterilere faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Mart ayına özel kampanyalarda 55 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkânı dikkat çekiyor. İşte bankaların sunduğu faizsiz kredi imkânları...
Bankalar yeni müşteri kazanmak ve dijital bankacılığı teşvik etmek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu.
Mart ayı itibarıyla birçok banka belirli limitler ve vadelerle faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkânı sunuyor.
Özellikle ekonomik belirsizlikler ve faiz oranları nedeniyle bireysel tüketiciler için cazip hale gelen bu kampanyalar, belirlenen limitler dahilinde başvurulara açık.
Bazı bankalar belirli tutarlarda faizsiz kredi imkanı sağlarken, bazıları ise taksitli nakit avans veya ek hesap seçenekleriyle müşterilerine destek sunuyor.
İşte bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanları:
DENİZBANK
Faiz Oranı: Faizsiz
Toplam: 45 bin TL
Detaylar:
3 ay vadeli, 20 bin TL’ye varan kredi
3 ay vadeli, 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Faizsiz
Toplam: 50 bin TL
Detaylar:
6 ay vadeli, 25 bin TL’ye varan kredi
3 ay vadeli, 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Faizsiz
Toplam: 50 bin TL
Detaylar:
6 ay vadeli, 25 bin TL kredi
3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli nakit avans
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Faizsiz
Tutar: 50 bin TL
Detaylar:
6 aya varan vade ile 50 bin TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Faizsiz
Tutar: 55 bin TL
Detaylar:
3 ay vadeli, 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans
1 ay vadeli, 30 bin TL’ye varan ek hesap
AKBANK
Faiz Oranı: Faizsiz
Toplam: 55 bin TL
Detaylar:
6 ay vadeli, 30 bin TL’ye varan kredi
3 ay vadeli, 25 bin TL’ye varan taksitli avans
QNB
Faiz Oranı: Faizsiz
Toplam: 55 bin TL
Detaylar:
3 ay vadeli, 30 bin TL ihtiyaç kredisi
3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli nakit avans
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