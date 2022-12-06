Memur ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Emekli ve memurun maaşlarına yapılacak 2023 ocak zammı için belirleyici olacak kasım ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında netlik kazanacak zamlar için son bir adım kalırken kasım ayı enflasyonuyla maaşlara yapılacak zam neredeyse ortaya çıkmış oldu.
İşte 5 aylık enflasyon verilerine göre emekli ve memur zammına ilişkin ayrıntılar...
Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda geçerli olacak zamları merak ediyor. Yıl sonu yaklaşırken memur ve emekli maaşının zamlı halinin ne olacağı, zam oranlara ilişkin rakamlar netleşmeye başladı. İşte enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama yöntemi.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamı zam oranında kritik önem taşıyor. Memurlar ve memur emeklileri bu rakama göre enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor.
Yüzde 84,39 olan enflasyon, memur ve emekliye yılın ikinci 6 ayı için verilen zammı adeta buhar etti.
Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 15,11 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.
Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu.
MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?
Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ
Geriye dönük altı aylık TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu.
Ancak kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.
Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04'lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04'e ulaştı.
Bu rakamların üzerinde bir refah payı düzeltmesi olup olmayacağı ise belirsiz.
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