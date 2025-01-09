Memurların 2025 yılı yemek bedelleri açıklandı: Ne kadar artış oldu?
Memurların 2025 yılı için yemek bedelleri ne kadar oldu? Sözleşmeli personelin yemek ücreti ne kadar artacak? Hangi memur ne kadar ödeme yapacak? İşte tüm ayrıntılar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ, 15 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak yemek bedellerinin belirlenmesini sağladı.
Buna göre, Ankara, İstanbul ve İzmir için yemek maliyetlerinin üçte ikisi, diğer iller için ise yarısı kurum bütçelerinden karşılanacak. Geri kalan kısmı ise personelden alınacak.
Tebliğe göre, 2025 yılı için belirlenen günlük yemek bedelleri, memurların ek gösterge ve sözleşmeli personelin brüt sözleşme ücretine göre farklılık gösterecek.
Memurlar için günlük yemek bedelleri:
600 ek göstergeye kadar olanlar: 10,25 TL
1700 ek göstergeliler: 17,42 TL
2800 ek göstergeliler: 21,64 TL
4200 ek göstergeliler: 28,04 TL
5400 ek göstergeliler: 37,34 TL
5400'den fazla ek göstergeliler: 41,80 TL
Sözleşmeli personel için günlük yemek bedelleri:
Aylık brüt sözleşme ücreti 26 bin 480 TL’ye kadar olanlar: 12,47 TL
44 bin 700 TL’ye kadar olanlar: 21,64 TL
61 bin 750 TL’ye kadar olanlar: 39,27 TL
61 bin 750 TL üzerinde olanlar: 49,97 TL
Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon ünvanı, yemek servislerinin şartları gibi faktörleri göz önünde bulundurarak belirtilen bedellerin üzerinde yemek ücreti tespit edebilecek.
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