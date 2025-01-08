Hükümetten emeklilere bir darbe daha: Bayram ikramiyesinde kısıtlı artış!
Emekli ve memur maaşlarında düşük artışa giden hükümet bayram ikramiyelerinde de sınırlı bir yükselişe gitmeyi planlıyor. Mart ayında ödenecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin miktarı emeklileri hayal kırıklığına uğratacak.
Uygulanan parasal sıkılaşma önlemleri doğrultusunda, hükümet, emekli ve memur maaşlarında son yılların en düşük artışını yaparken, bayram ikramiyelerindeki artışı da sınırlı tutmayı planlıyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenecek ikramiyelerde, emekliler için hayal kırıklığı yaratan bir karar alınacağı iddia ediliyor.
2018 yılında bin TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, son üç yılda herhangi bir zam almazken, geçtiğimiz yıl 3 bin TL'ye yükseltilmişti. Ancak, bu yıl için yapılan tahminlere göre, bayram ikramiyelerinde beklenen artış, enflasyon karşısında çok düşük kalacak.
İKRAMİYE ZAMLARI DA SINIRLI OLACAK
Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ayında yüzde 15,75 oranında zam yaparken, bayram ikramiyelerinde de sınırlı bir artış planlıyor. 2024 için enflasyon hedeflerini tutturmak adına, sadece sıkı para politikasıyla yetinmeyip, maliye ve ücret politikalarında da kısıtlamalara gideceği ifade ediliyor.
SGK uzmanları, emeklilerin aldığı enflasyon payının ikramiyelere de yansıyabileceğini belirtiyor. Eğer bu gerçekleşirse, yılda iki defa ödenen bayram ikramiyelerinin tutarı 3 bin 500 TL'ye çıkabilir. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mart ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.
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