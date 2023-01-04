VW ID.7 son viraja girdi

04 Ocak 2023 Çarşamba, 11:19

Volkswagen'in yeni elektrikli otomobili ID.7 Consumer Electronics Show (CES) 2023'te kamufle edilmiş haliyle ortaya çıktı.

Kamuflajsız halinin de önümüzdeki aylarda ortaya çıkacağı tahmin edilen aracın Tesla Model 3'e önemli bir alternatif olacağı düşünülüyor.

caranddriver.com'un haberine göre Volkswagen, herkesin bir sonraki elektrikli modelinin, şirketin bugün CES 2023'ün bir parçası olarak tanıttığı ID.7 adlı orta boy bir sedan olacağını bilmesini istiyor.

Volkswagen, ID.7'nin üretim versiyonunun önümüzdeki birkaç ay içinde dünyada görücüye çıkacağını söyledi, ancak şimdiden kamuflajlı araba ne bekleneceğini gösterdi.

ID.7 sedanın iç mekanına da görüntülendi. Aracın iç kısmı oldukça yalın bir tasarıma sahip ve 15 inçlik büyük bir dokunmatik ekrana sahip. Otomobilin dokunmatik merkezli iç mekanının, artırılmış gerçekliğe sahip bir baş üstü ekranıyla da sunulacağı ifade edildi.



