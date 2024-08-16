Merkez Bankası ne yapacak? Ekonomistlerin faiz tahmini belli oldu

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2024 Cuma, 09:51
Merkez Bankası ne yapacak? Ekonomistlerin faiz tahmini belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 20 Ağustos Salı günü ağustos ayına ilişkin politika faizi kararını açıklayacak.

Merkez Bankası ne yapacak? Ekonomistlerin faiz tahmini belli oldu

AA Finans'ın TCMB'nin 20 Ağustos Salı günü yapılacak PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Merkez Bankası ne yapacak? Ekonomistlerin faiz tahmini belli oldu

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Merkez Bankası ne yapacak? Ekonomistlerin faiz tahmini belli oldu

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Merkez Bankası ne yapacak? Ekonomistlerin faiz tahmini belli oldu

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası ne yapacak? Ekonomistlerin faiz tahmini belli oldu

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.

Merkez Bankası ne yapacak? Ekonomistlerin faiz tahmini belli oldu

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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