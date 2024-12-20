Merkez Bankası anketinde dolar ve faiz tahmini: Enflasyon yükselecek, büyüme düşecek!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aralık ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Anket, enflasyon ve dolar/TL beklentisindeki artışa, faiz indirimi öngörüsüne işaret etti. Büyüme beklentisinde ise düşüş dikkat çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını duyurdu. Sonuçlara göre yıl sonu enflasyon beklentisinde artış kaydedilirken faiz oranlarında düşüş öngörüldü.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentileri yükselirken, büyüme beklentisi geriledi. Faizlerde ise yıl sonu itibarıyla indirim beklentisinin öne çıktığı görüldü.
DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Cari yıl sonu dolar/TL beklentisi son ankette 35,30 TL olarak kaydedilirken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise önceki anket döneminde 42,75 TL iken, son ankette 43,23 TL olarak açıklandı.
ENFLASYON BEKLENTİSİNDE YÜKSELİŞ
Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 44,81 olarak belirlenmişti. Bu anket döneminde ise yüzde 45,28'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, önceki ankette yüzde 27,20 iken, bu dönemde yüzde 27,07'ye düştü. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise önceki yüzde 18,33'ten yüzde 18,47'ye çıktı.
FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’ndaki cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 olarak kaydedilirken, bu anket döneminde yüzde 48,59'a geriledi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de yüzde 50,00'den yüzde 48,51'e düştü.
BÜYÜME BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ
2024 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu dönemde yüzde 3,0'a indi. 2025 yılı GSYH büyüme beklentisi de yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e düştü.
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