Merkez Bankası anketinde dolar ve faiz tahmini: Enflasyon yükselecek, büyüme düşecek!

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE YÜKSELİŞ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 44,81 olarak belirlenmişti. Bu anket döneminde ise yüzde 45,28'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, önceki ankette yüzde 27,20 iken, bu dönemde yüzde 27,07'ye düştü. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise önceki yüzde 18,33'ten yüzde 18,47'ye çıktı.