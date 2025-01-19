Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47.5’e çekmesi, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını yeniden düzenlemesine neden oldu.

500 bin TL’lik birikimin 32 günlük vadeli hesapta ne kadar kazanç sağlayacağı, bankaların güncel faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor.

İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve getirileri: