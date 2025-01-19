Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirme kararı, bankaların mevduat faiz oranlarında değişikliğe yol açtı. İşte banka banka 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi…

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2025 Pazar, 00:22
Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47.5’e çekmesi, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını yeniden düzenlemesine neden oldu. 

500 bin TL’lik birikimin 32 günlük vadeli hesapta ne kadar kazanç sağlayacağı, bankaların güncel faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor. 

İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve getirileri:

Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 39

Net Kazanç: 15.386,3 TL

Vade Sonu Tutar: 515.386,3 TL

Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

EN PARA

Faiz Oranı: yüzde 40

Net Kazanç: 15.780,82 TL

Vade Sonu Tutar: 515.780,82 TL

Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: yüzde 45,5

Net Kazanç: 17.950,68 TL

Vade Sonu Tutar: 517.950,68 TL

Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: yüzde 46 

Net Kazanç: 18.147,95 TL

Vade Sonu Tutar: 518.147,95 TL

Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

DENİZ BANK

Faiz Oranı: yüzde 47

Net Kazanç: 18.542,47 TL

Vade Sonu Tutar: 518.542,47 TL

Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

FİBA BANKA

Faiz Oranı: yüzde 49,5

Net Kazanç: 19.528,77 TL

Vade Sonu Tutar: 519.528,77 TL

Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

ODEABANK

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Kazanç: 19.726,03 TL

Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL

Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Kazanç: 19.726,03 TL

Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL

Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

ING BANK

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Kazanç: 19.726,03 TL

Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL

Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

TEB

Faiz Oranı: yüzde 51

Net Kazanç: 20.120,55 TL

Vade Sonu Tutar: 520.120,55 TL

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