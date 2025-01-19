Mevduat faizinde son durum! Faiz oranlarında değişiklik sürüyor: İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirme kararı, bankaların mevduat faiz oranlarında değişikliğe yol açtı. İşte banka banka 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47.5’e çekmesi, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını yeniden düzenlemesine neden oldu.
500 bin TL’lik birikimin 32 günlük vadeli hesapta ne kadar kazanç sağlayacağı, bankaların güncel faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor.
İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve getirileri:
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: yüzde 39
Net Kazanç: 15.386,3 TL
Vade Sonu Tutar: 515.386,3 TL
EN PARA
Faiz Oranı: yüzde 40
Net Kazanç: 15.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 515.780,82 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: yüzde 45,5
Net Kazanç: 17.950,68 TL
Vade Sonu Tutar: 517.950,68 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: yüzde 46
Net Kazanç: 18.147,95 TL
Vade Sonu Tutar: 518.147,95 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: yüzde 47
Net Kazanç: 18.542,47 TL
Vade Sonu Tutar: 518.542,47 TL
FİBA BANKA
Faiz Oranı: yüzde 49,5
Net Kazanç: 19.528,77 TL
Vade Sonu Tutar: 519.528,77 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Kazanç: 19.726,03 TL
Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Kazanç: 19.726,03 TL
Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL
ING BANK
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Kazanç: 19.726,03 TL
Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL
TEB
Faiz Oranı: yüzde 51
Net Kazanç: 20.120,55 TL
Vade Sonu Tutar: 520.120,55 TL
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