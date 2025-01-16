TCMB Başkanı sundu ünlü ekonomistler yorumladı: Ocak ayında faiz indirimi yapılacak mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Londra'da yaptığı sunum ekonomistler tarafından değerlendirildi. Ocak ayında faiz indirimi olasılığına dair görüşler öne çıktı.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Londra'da Bank of America’nın düzenlediği konferansta yatırımcılarla bir araya geldi. Karahan, burada yaptığı sunumda enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ve hizmet enflasyonunda azalma görüldüğünü belirtti. TCMB'nin sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan sunum, ekonomistler tarafından detaylı şekilde incelendi.
'OCAKTA 250 BAZ PUAN DAHA İNDİRİM GELİYOR'
Prof. Dr. Hakan Kara, Karahan'ın sunumunun iyimser bir bakış açısı taşıdığını ifade ederek, Ocak ayında faiz indiriminin olabileceğini belirtti. Kara, "Merkez Bankasının son sunumu biraz iyimser görünüyor. Risklerden pek bahsedilmeden iyi gelişmeler sıralandı. Bu da demek oluyor ki, Ocak'ta 250 baz puanlık bir faiz indirimi gelebilir" dedi.
Merkez Bankasının son sunumu biraz iyimser görünüyor. Risklerden pek bahsedilmeden iyi görünen gelişmeler sıralanmış.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 15, 2025
Tercümesi: Ocak’ta 250 baz puan daha indirim geliyor. https://t.co/VGiaJQj93k
'SUNUM ÇOK DAHA BESLEYİCİ OLABİLİRDİ'
Dr. Burcu Aydın ise sunumda yer alan genel değerlendirmelerin daha besleyici olabileceğini ifade etti. Aydın, 2025 yılına kadar enflasyon hedefinin daha net bir şekilde ortaya konulabileceğini ve parasal sıkılıkla ilgili daha fazla bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.
Enflasyon Görünümü Sunumunu “görünüme” değinmeyen genel değerlendirmeler olarak okudum.— Burcu Aydın (@aydin_brcu) January 15, 2025
2025 yıl sonunda %21 hedefine giden enflasyon patikası, parasal sıkılık, finansal koşullar ve çıktı açığı kapalı kutu…
Sunum çok daha besleyici olabilirdi.
Şimdi döndük yine “ocakta faiz… https://t.co/u7lRcFDfE5
'MALİYETİ BAHANE GÖSTEREN ÇOK SAYIDA FİRMA VAR'
Prof. Dr. Ensar Yılmaz, sunumda yer alan grafiklere dair yaptığı yorumda, sanayi sektöründeki firmaların maliyet gerekçesiyle fiyat artışı yaptığını, bu durumun talepsiz enflasyona yol açtığını belirtti. Yılmaz, "Firmalar, talep azalsa bile fiyatlarını artırma yoluna gidiyor. Bu da kar hedeflemeleriyle ilgili bir durum" şeklinde konuştu.
fiyatlarını talepten çok, maliyete göre artırdığını ifade eden firma sayısı yaklaşık iki katı fazla. Ciddi bir maliyet artışı olmamasına rağmen, maliyeti bahane gösteren çok sayıda firma var. Talep düşsse bile fiyat artırmak mümkün hale geliyor, yani talepsiz bir enflasyon. https://t.co/Ka0KGn3t6R pic.twitter.com/nWrQI738K0— Ensar Yılmaz (@ensar_yilmazz) January 16, 2025
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