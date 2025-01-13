Yüksek hızlı trene büyük yeni yıl zammı!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldı.

Yüksek hızlı trene büyük yeni yıl zammı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 09:30

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ, 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldığını açıkladı. 

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" denildi.

Yeni tarife ile Ankara-İstanbul güzergahı 540 TL'den 780 TL'ye, Ankara-Konya güzergahı 250 TL'den 360 TL'ye, Ankara-Eskişehir güzergahı 280 TL'den 390 TL'ye çıktı.


Etiketler: #yüksek hızlı tren #TCDD #zam

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