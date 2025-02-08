Yayınlanma: 08.02.2025 - 17:40

Güncelleme: 08.02.2025 - 17:40

Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararı ayın kaçında açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yıl Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayısını 12’den 8’e düşürdü. Banka, yıl içinde 8 PPK toplantısının yanı sıra, 8 PPK toplantı özeti, 4 Enflasyon Raporu ve 2 Finansal İstikrar Raporu yayımlayacak.

Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını 6 Mart 2025 tarihinde saat 14.00’te açıklayacak.

MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

Yılın üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 17 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek olup, mayıs ayında toplantı yapılmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz tarihlerinde yeniden toplanacak.

Ağustos ayında toplantı yapılmazken, 11 Eylül ve 23 Ekim’de kurul bir araya gelecek. Kasım ayında ise toplantı düzenlenmeyecek.

Yılın son PPK toplantısı ise 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.