TCMB açıkladı: Nisan ayı enflasyon tahmini belli oldu!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:23

Güncelleme: 11.04.2025 - 10:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ait "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı.

Ankete, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcı katıldı. Anket sonuçları, katılımcıların yanıtlarının toplanarak değerlendirildiği bir süreçle elde edildi.

TCMB anketine göre, piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 28,04’ten yüzde 29,98’e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, önceki ankette yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

Anketin diğer önemli sonuçları şu şekilde sıralandı:

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi, önceki anket dönemindeki 42,79 TL’den 43,60 TL’ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 44,42 TL’den 45,85 TL’ye yükseldi.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, yüzde 42,33’ten yüzde 46,00’ya çıktı. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 42,50 olarak belirlendi.

GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken bu anket döneminde yüzde 3,0 oldu. 2026 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,0’tan yüzde 3,8’e geriledi.



