Toyota Avrupa satışlarını artırdı

Yayınlanma: 16.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 07:00

Toyota, 3 yıldır üst üste dünyanın en çok satan otomobil üreticisi olarak Avrupa'da da satışlarını artırdı.

Toyota açıklamasına göre, Toyota Grubu’na ait markalarla birlikte Toyota Avrupa (TME), 2023'ün ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 573 bin 976 adetlik satış performansı elde etti.

Bununla birlikte Toyota'nın hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikliler dahil olmak üzere elektrik motoruna sahip araçların satış oranı, yaklaşık 410 bin adetle toplam satışlarda yüzde 71'in üzerine çıktı.

EN ÇOK SATILAN MODELLER

Toyota marka bazında ise 540 bine yakın araç satmayı başardı.

En çok tercih edilen modeller 104 bin 564 adetle Yaris Cross, 104 bin 475 adetle Corolla ürün gamı, 87 bin 850 adetle Yaris, 64 bin 657 adetle Toyota C-HR, 41 bin 448 adetle Aygo X ve 38 bin 731 adet ile RAV4 oldu.

Toyota'nın elektrik motoru kullanan araçlarının satışı ise yüzde 4 artış gösterdi.

İlk 6 ayda en çok satan hibrit modeller; 100 bin adedi aşan Yaris Cross Hybrid, 64 bin 370 adet satışla Toyota C-HR Hybrid, 72 bin 965 adetle Yaris Hybrid, 85 bin 779 adetle Corolla Hybrid ve 35 bin 354 adetle RAV4 Hybrid/Plug-in Hybrid olarak belirlendi.