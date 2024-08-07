Milyonları ilgilendiriyor! Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2024 Çarşamba, 11:37
Milyonları ilgilendiriyor! Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı.

Milyonları ilgilendiriyor! Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor

Ağustos ayı konut kira artış oranı da belli oldu. Bilindiği üzere kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyon verilerine göre hesaplanıyor.

Milyonları ilgilendiriyor! Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor

Böylece ev sahipleri ağustos ayında yüzde 65,93 oranında kira zammı yapabilecek.

Milyonları ilgilendiriyor! Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kira sözleşmelerinde yeni dönemin başlayacağını duyurdu.

Milyonları ilgilendiriyor! Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

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