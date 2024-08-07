Milyonları ilgilendiriyor! Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı.
Ağustos ayı konut kira artış oranı da belli oldu. Bilindiği üzere kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyon verilerine göre hesaplanıyor.
Böylece ev sahipleri ağustos ayında yüzde 65,93 oranında kira zammı yapabilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kira sözleşmelerinde yeni dönemin başlayacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.
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