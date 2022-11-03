Milyonları ilgilendiriyor: Tapuda yeni dönem başladı

ÇİP BÖLÜMÜNE DİKKAT

Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde uygulamanın başladığını belirten Özelmacıklı, “Artık tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapacak taraflara SMS ile uyarılar gönderilmeye başlandı. Bu mesajlarda kimlik tespitleri için elektronik cihazlarla kimlik onayı ve parmak izi uygulamasına geçildiği, çipli kimlik kartı olan vatandaşlarımızca yapılacak işlemlerde çip kısmında eksiklik, çatlaklık ve bir deforme olmaması tekrar hatırlatılıyor. Eğer bu şekilde bir problem varsa, nüfus müdürlüklerinden randevu alarak geçici kimlik belgesi ile imzaya gelinmesi isteniyor. Eski kimlikler ise bir süre daha kullanılabilecek” diye konuştu.